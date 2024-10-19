https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/prof-dr-naci-gorurden-kahramanmaras-depremi-aciklamasi-daha-cok-ters-ve-bindirme-faylari-ile-1089449234.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: 'Daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik'
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: 'Daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik'
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T22:18+0300
2024-10-19T22:18+0300
2024-10-19T22:20+0300
türkiye
kahramanmaraş
dulkadiroğlu
deprem
fay
naci görür
afad
ali yerlikaya
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AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldiği belirtilen deprem 10.53 km derinlikte gerçekleşmişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetmişti:'Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik'Deprem bilimci Naci Görür, depremin ardından, sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yaptı.Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kahramanmarasta-deprem--1089434256.html
türkiye
kahramanmaraş
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Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: 'Daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik'
22:18 19.10.2024 (güncellendi: 22:20 19.10.2024)
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kahramanmaraş Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirterek bu zonun daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik olduğuu vurguladı.
AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldiği belirtilen deprem 10.53 km derinlikte gerçekleşmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetmişti:
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
'Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik'
Deprem bilimci Naci Görür, depremin ardından, sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yaptı.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vedi:
Az önce Kahramanmaraş-Bulanık'ta 4.3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonu'nda. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik. Maraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb) ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması stres transferi yolu ile bekleniyordu.