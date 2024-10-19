https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/prof-dr-naci-gorurden-kahramanmaras-depremi-aciklamasi-daha-cok-ters-ve-bindirme-faylari-ile-1089449234.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: 'Daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik'

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: 'Daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik'

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T22:18+0300

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2024-10-19T22:20+0300

türkiye

kahramanmaraş

dulkadiroğlu

deprem

fay

naci görür

afad

ali yerlikaya

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AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldiği belirtilen deprem 10.53 km derinlikte gerçekleşmişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetmişti:'Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik'Deprem bilimci Naci Görür, depremin ardından, sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yaptı.Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kahramanmarasta-deprem--1089434256.html

türkiye

kahramanmaraş

dulkadiroğlu

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