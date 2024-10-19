https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kahramanmarasta-deprem--1089434256.html

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T14:57+0300

2024-10-19T14:57+0300

2024-10-19T15:21+0300

son depremler

kahramanmaraş

deprem

afad

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AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD bugün ayrıca Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.İçişleri Bakanı'ndan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili paylaşım da yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/son-dakika-deprem-deprem-mi-oldu-en-son-deprem-ne-zaman-nerede-meydana-geldi-afad-19-ekim-son-1089428579.html

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