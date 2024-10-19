https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kahramanmarasta-deprem--1089434256.html
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T14:57+0300
2024-10-19T14:57+0300
2024-10-19T15:21+0300
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deprem
afad
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AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD bugün ayrıca Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.İçişleri Bakanı'ndan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili paylaşım da yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/son-dakika-deprem-deprem-mi-oldu-en-son-deprem-ne-zaman-nerede-meydana-geldi-afad-19-ekim-son-1089428579.html
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Kahramanmaraş'ta deprem
14:57 19.10.2024 (güncellendi: 15:21 19.10.2024)
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD bugün ayrıca Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İçişleri Bakanı'ndan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili paylaşım da yaptı:
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.