https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/icisleri-bakani-yerlikaya-devletimizin-nefesi-dun-oldugu-gibi-bugun-de-tum-suclularin-ensesindedir-1089447359.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesindedir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesindedir

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmasında, devletin nefesinin dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesinde olduğunu... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T19:59+0300

2024-10-19T19:59+0300

2024-10-19T19:59+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

recep tayyip erdoğan

muhtar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdi, devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır" dedi.Temmuz ayında İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle muhtarlara akademik eğitim verilmesine dair bir protokol imzalandığını anımsatan Yerlikaya, "İmzalanan protokol kapsamında İstanbul'daki 961 muhtarımıza, 'Türkiye’nin idari yapısı', 'Afet ve acil durum yönetimi', 'Mahallelerinde karşılaştıkları hukuki, psikolojik, sağlık gibi alanlarda sorunların çözümüne' yönelik uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, bu eğitim programının hayata geçirilmesinde emeği olan tüm paydaşları tebrik ediyor, Muhtarlar Akademimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Muhtarlık kurumunun 1829'dan bugüne 195 yıllık köklü bir tarihe ve geleneğe sahip olduğunu dile getiren Yerlikaya, bu kurumun sadece bir yönetim birimi olmadığını, aynı zamanda millet iradesinin tecellisi, birlik, beraberliğin ve dayanışma ruhunun somutlaşmış tezahürü olduğunu anlattı.Bakan Yerlikaya, muhtarlığın 'vatandaşın sesi, demokrasinin kalbi' olduğuna dikkati çekerek, "Milletimizin her bir ferdi, devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında muhtarlarımız bulunmaktadır" sözünü hatırlatan Yerlikaya, muhtarların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefi için büyük bir aşkla, inançla ve tevazuyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.'Huzur ve güven önce evde, önce mahallede başlar'İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında huzurun ve güvenliğin tesisi için her daim görevlerinin başında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/cumhurbaskani-erdogan-hic-kimse-benim-muhtar-kardeslerimi-ezemez-hor-ve-hakir-goremez-1089444948.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, recep tayyip erdoğan, muhtar