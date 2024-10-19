Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez

Türk demokrasisinin gücünü son seçimlerde bir kez daha gördük. Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır. Türk demokrasisinin gücünü son seçimlerde bir kez daha gördük. Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır.

Devletin zirvesi ve muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Güzel İstanbul'umuzda 39 ilçemizden 950 muhtarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Devletin zirvesi ve muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Güzel İstanbul'umuzda 39 ilçemizden 950 muhtarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir.

Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır.

Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez.

Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz

Siyasi hayatım boyunca Türkiye'yi ve Türk demokrasisini aşağı çeken marazlarla mücadele ettim. Savrulmadan, sarsılmada Türkiye'yi demokrasiye, adaletle yöneteceğiz. Siyasi hayatım boyunca Türkiye'yi ve Türk demokrasisini aşağı çeken marazlarla mücadele ettim. Savrulmadan, sarsılmada Türkiye'yi demokrasiye, adaletle yöneteceğiz.

Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.

Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor.

50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar. 50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar.

Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz. Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz.

Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayız. Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayız.

Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum.