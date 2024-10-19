Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T18:59+0300
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politika
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recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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erdoğan, son dakika, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez

18:59 19.10.2024 (güncellendi: 19:33 19.10.2024)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Türk demokrasisinin gücünü son seçimlerde bir kez daha gördük. Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır.
Devletin zirvesi ve muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Güzel İstanbul'umuzda 39 ilçemizden 950 muhtarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir.
Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır.
Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez.
Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz
Siyasi hayatım boyunca Türkiye'yi ve Türk demokrasisini aşağı çeken marazlarla mücadele ettim. Savrulmadan, sarsılmada Türkiye'yi demokrasiye, adaletle yöneteceğiz.
Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.
Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor.
50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar.
Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz.
Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayız.
Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum.
Ülkemizin sorunları ve bunlara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz ama konuşmak için aynı zeminde buluşmak zorundayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den ve Lübnan'dan gelecek mültecilere kapımız açık
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