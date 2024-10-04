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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/arastirma-vejetaryen-beslenmenin-ileri-yaslarda-olum-riskini-arttiracagini-gosteriyor-1088822931.html
Araştırma vejetaryen beslenmenin ileri yaşlarda ölüm riskini arttıracağını gösteriyor
Araştırma vejetaryen beslenmenin ileri yaşlarda ölüm riskini arttıracağını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, ileri yaşlarda vejetaryen beslenmenin riskli olduğunu açıkladı. 65 yaş ve üzeri olan vejetaryenleri uzun yıllar boyunca inceleyen araştırmada... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T15:08+0300
2024-10-04T15:08+0300
yaşam
sağlıklı beslenme
dengeli beslenme
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pesko vejetaryen
ölüm oranı
araştırma
abd
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, et ve balık ürünlerinin tüketilmediği vejetaryen diyetleri uygulayan orta yaşlı kişilerde bir çok hastalığa yakalanma riski azalırken 65 yaş ve üzerindeki kişiler için bu durumun tam tersi olduğu gözlemlendi.Bilim insanları, 65 yaş ve üzeri vejetaryen diyeti uygulayan kişilerin, felç, bunama ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklar için daha yüksek riskleri taşıdıklarını bildirdiler. Vejetaryen diyete balık eklendiğinde bu hastalık risklerinin önemli ölçüde azaldığı ve düşük ölüm riskiyle ilişkilendirildi.Çalışmada, Kanada ve ABD'den 30 ila 85 yaş arasındaki 88 bin 400 kişiden diyet verilerinden yararlanıldı.Genel olarak bakıldığında sonuçlar ilgi çekiyor10 yılı aşkın bir süre zarfında yapılan araştırmada katılımcılar diyetlerine göre beş farklı kategoride; vejetaryen olmayan, yarı vejetaryen, pesko-vejetaryen (balık yiyenler), lakto-ovo-vejetaryen (süt ürünleri ve yumurta yiyenler) ve vegan olarak birbirinden ayrıldı.Genel olarak bakıldığında vejetaryen beslenen kişilerin et yiyenlere oranla yüzde 12 oranında ölüm riskinin daha az olduğu, ancak pesko-vejetaryenlerin yüzde 18 oranında daha az olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar lakto-ovo-vejetaryen diyetine sadık kalanlara baktığında ölüm riski yüzde 15 oranındayken, veganların ölüm riskinin yüzde 3 oranında azaldığını gördüler.Ancak oranlar yaş ilerledikçe değişiyorSonuçlar, vejetaryen diyetin orta yaşlı insanlar için ölüm riskinden koruma sağlamasına rağmen, 80'li yaşlardakilerin bu kadar fayda görmediğini gösteriyor. Bu yaş grubundaki vejetaryenlerin arasında nörolojik rahatsızlık riskinin artmasının nedeninin beyne yardımcı olabilecek yağ asitleri gibi hayati besinleri tüketmemelerinden kaynaklı olduğu söyleniyor.Alzheimer, epilepsi, migren, Parkinson ve Wilson hastalığı gibi rahatsızlıklar birer nörolojik hastalıktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/dunyada-baslica-olum-nedeni-belli-oldu-uzmanlardan-basit-adimlarla-riski-azaltin-uyarisi-1088803817.html
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sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, vegan, vejetaryen, pesko vejetaryen, ölüm oranı, araştırma, abd, kaliforniya, nörolojik bozukluk
sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, vegan, vejetaryen, pesko vejetaryen, ölüm oranı, araştırma, abd, kaliforniya, nörolojik bozukluk

Araştırma vejetaryen beslenmenin ileri yaşlarda ölüm riskini arttıracağını gösteriyor

15:08 04.10.2024
© FotoğrafRusya'da sebze pazarı
Rusya'da sebze pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Fotoğraf
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Araştırmacılar, ileri yaşlarda vejetaryen beslenmenin riskli olduğunu açıkladı. 65 yaş ve üzeri olan vejetaryenleri uzun yıllar boyunca inceleyen araştırmada, nörolojik rahatsızlık ve ölüm risklerinin arttığını gözlemledi. Vejetaryen diyetlerine sadece balık ekleyen kişilerde ise ölüm riskinin önemli derecede azaldığı açıklandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, et ve balık ürünlerinin tüketilmediği vejetaryen diyetleri uygulayan orta yaşlı kişilerde bir çok hastalığa yakalanma riski azalırken 65 yaş ve üzerindeki kişiler için bu durumun tam tersi olduğu gözlemlendi.
Bilim insanları, 65 yaş ve üzeri vejetaryen diyeti uygulayan kişilerin, felç, bunama ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklar için daha yüksek riskleri taşıdıklarını bildirdiler. Vejetaryen diyete balık eklendiğinde bu hastalık risklerinin önemli ölçüde azaldığı ve düşük ölüm riskiyle ilişkilendirildi.
Çalışmada, Kanada ve ABD'den 30 ila 85 yaş arasındaki 88 bin 400 kişiden diyet verilerinden yararlanıldı.

Genel olarak bakıldığında sonuçlar ilgi çekiyor

10 yılı aşkın bir süre zarfında yapılan araştırmada katılımcılar diyetlerine göre beş farklı kategoride; vejetaryen olmayan, yarı vejetaryen, pesko-vejetaryen (balık yiyenler), lakto-ovo-vejetaryen (süt ürünleri ve yumurta yiyenler) ve vegan olarak birbirinden ayrıldı.
Genel olarak bakıldığında vejetaryen beslenen kişilerin et yiyenlere oranla yüzde 12 oranında ölüm riskinin daha az olduğu, ancak pesko-vejetaryenlerin yüzde 18 oranında daha az olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar lakto-ovo-vejetaryen diyetine sadık kalanlara baktığında ölüm riski yüzde 15 oranındayken, veganların ölüm riskinin yüzde 3 oranında azaldığını gördüler.

Ancak oranlar yaş ilerledikçe değişiyor

Sonuçlar, vejetaryen diyetin orta yaşlı insanlar için ölüm riskinden koruma sağlamasına rağmen, 80'li yaşlardakilerin bu kadar fayda görmediğini gösteriyor.
Bu yaş grubundaki vejetaryenlerin arasında nörolojik rahatsızlık riskinin artmasının nedeninin beyne yardımcı olabilecek yağ asitleri gibi hayati besinleri tüketmemelerinden kaynaklı olduğu söyleniyor.
Alzheimer, epilepsi, migren, Parkinson ve Wilson hastalığı gibi rahatsızlıklar birer nörolojik hastalıktır.
Kuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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