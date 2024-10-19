https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/besiktas---konyaspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089414369.html
Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 9.hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç 20 Ekim Pazar günü saat 16.00’da... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T00:05+0300
2024-10-19T00:05+0300
2024-10-19T00:05+0300
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Beşiktaş Konyaspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.Süper Lig'de 17 puanı bulunan Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşıyor. Kara kartalın maçını Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp yapacak. Beşiktaş maçı hangi kanalda?Beşiktaş - Konyaspor maçı 20 Ekim pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Beşiktaş - Konyaspor maçı ilk 11'i kim?Beşiktaş(muhtemel): Mert Günok, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Al Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Ciro ImmobileKonyaspor(muhtemel): Jakup Slowik, Nikola Boranijasavic, Guilherme, Bazoer, Marko Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Hamidou Keyta, Pedrinho, Blaz Kramer, Blaz Kramer, Melih Bostan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trabzonspor---basaksehir-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089413815.html
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beşiktaş konyaspor maçı hangi kanalda, beşiktaş konyaspor canlı izle, beşiktaş konyaspor saat kaçta, beşiktaş maçı kaçak izle
beşiktaş konyaspor maçı hangi kanalda, beşiktaş konyaspor canlı izle, beşiktaş konyaspor saat kaçta, beşiktaş maçı kaçak izle
Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 9.hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç 20 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş Konyaspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig'de 17 puanı bulunan Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşıyor. Kara kartalın maçını Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp yapacak.
Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Konyaspor maçı 20 Ekim pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Konyaspor maçı ilk 11'i kim?
Beşiktaş(muhtemel): Mert Günok, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Al Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Ciro Immobile
Konyaspor(muhtemel): Jakup Slowik, Nikola Boranijasavic, Guilherme, Bazoer, Marko Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Hamidou Keyta, Pedrinho, Blaz Kramer, Blaz Kramer, Melih Bostan