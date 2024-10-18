https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trabzonspor---basaksehir-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089413815.html
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor Başakşehir ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Bordo- Mavililer... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T23:35+0300
2024-10-18T23:35+0300
2024-10-18T23:35+0300
spor
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trabzon emniyet müdürlüğü
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Karadeniz ekibi Trabzonspor, Başakşehir takımı ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.Trendyol Süper Lig 9.hafta karşılaşmasında Trabzonspor Başakşehir ile Papara Park Stadı'nda karşılaşacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük olurken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Trabzonspor maçı hangi kanalda?Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Trabzonspor Başakşehir ilk 11'i kim?Trabzonspor(muhtemel): Uğurcan, Pedro, Eren, Denswil, Mendy, Ozan, Lundstram, Muhammed Cham, Visca, Draguş, BanzaBaşakşehir(muhtemel): Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, PiatekŞenol Güneş rekor kıracakTrabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı ile teknik direktörlük kariyerindeki 1000’inci maçına çıkacak. Şenol Güneş, 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/antalyaspor--galatasaray-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089413503.html
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Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor Başakşehir ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Bordo- Mavililer Papara Park'ta 3 puan için ter dökecek.
Karadeniz ekibi Trabzonspor, Başakşehir takımı ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig 9.hafta karşılaşmasında Trabzonspor Başakşehir ile Papara Park Stadı'nda karşılaşacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük olurken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Trabzonspor Başakşehir ilk 11'i kim?
Trabzonspor(muhtemel): Uğurcan, Pedro, Eren, Denswil, Mendy, Ozan, Lundstram, Muhammed Cham, Visca, Draguş, Banza
Başakşehir(muhtemel): Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek
Şenol Güneş rekor kıracak
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı ile teknik direktörlük kariyerindeki 1000’inci maçına çıkacak. Şenol Güneş, 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.