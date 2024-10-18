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Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor Başakşehir ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Bordo- Mavililer... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Karadeniz ekibi Trabzonspor, Başakşehir takımı ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.Trendyol Süper Lig 9.hafta karşılaşmasında Trabzonspor Başakşehir ile Papara Park Stadı'nda karşılaşacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük olurken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Trabzonspor maçı hangi kanalda?Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Trabzonspor Başakşehir ilk 11'i kim?Trabzonspor(muhtemel): Uğurcan, Pedro, Eren, Denswil, Mendy, Ozan, Lundstram, Muhammed Cham, Visca, Draguş, BanzaBaşakşehir(muhtemel): Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, PiatekŞenol Güneş rekor kıracakTrabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı ile teknik direktörlük kariyerindeki 1000’inci maçına çıkacak. Şenol Güneş, 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.
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trabzonspor başakşehir maçı, başakşehir ilk 11, trabzonspor ilk 11, trabzonspor kaçak izle, trabzonspor selçuksports, trabzonspor maç özeti, başakşehir puan durumu
trabzonspor başakşehir maçı, başakşehir ilk 11, trabzonspor ilk 11, trabzonspor kaçak izle, trabzonspor selçuksports, trabzonspor maç özeti, başakşehir puan durumu

Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

23:35 18.10.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE-UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE-
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Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor Başakşehir ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Bordo- Mavililer Papara Park'ta 3 puan için ter dökecek.
Karadeniz ekibi Trabzonspor, Başakşehir takımı ile 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig 9.hafta karşılaşmasında Trabzonspor Başakşehir ile Papara Park Stadı'nda karşılaşacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük olurken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Başakşehir ilk 11'i kim?

Trabzonspor(muhtemel): Uğurcan, Pedro, Eren, Denswil, Mendy, Ozan, Lundstram, Muhammed Cham, Visca, Draguş, Banza
Başakşehir(muhtemel): Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

Şenol Güneş rekor kıracak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı ile teknik direktörlük kariyerindeki 1000’inci maçına çıkacak. Şenol Güneş, 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.
Galatasaray, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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