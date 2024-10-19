https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakan-yerlikayadan-santaj-aciklamasi-devletimizin-korumasi-altinda-1089431716.html
Bakan Yerlikaya'dan şantaj açıklaması: Genç kızımız devletimizin koruması altında
Bakan Yerlikaya'dan şantaj açıklaması: Genç kızımız devletimizin koruması altında
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden kendisine şantaj yapıldığını söyleyen üniversitesi öğrencisinin koruma altına altına alındığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T13:55+0300
2024-10-19T13:55+0300
2024-10-19T13:56+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
şantaj
koruma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Üniversite öğrencisi F.A. isimli genç kız tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ve kimlik bilgilerinin çalınarak kendisine şantaj yapıldığını belirten bir videoyu sosyal medyasında paylaşmıştı. Video sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bu konuyla ilgili olarak harekete geçtiklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genç kıza ulaşıldığını ve koruma altına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya genç kızın Karabük Safranbolu'da olduğunun tespit edildiğini belirterek sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakan-yerlikaya-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-bir-baba-olarak-cok-uzgunum-1089424868.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, koruma
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, koruma
Bakan Yerlikaya'dan şantaj açıklaması: Genç kızımız devletimizin koruması altında
13:55 19.10.2024 (güncellendi: 13:56 19.10.2024)
Sosyal medya üzerinden kendisine şantaj yapıldığını söyleyen üniversitesi öğrencisinin koruma altına altına alındığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araştırmanın sürdüğünü belirtti.
Üniversite öğrencisi F.A. isimli genç kız tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ve kimlik bilgilerinin çalınarak kendisine şantaj yapıldığını belirten bir videoyu sosyal medyasında paylaşmıştı. Video sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
Bu konuyla ilgili olarak harekete geçtiklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genç kıza ulaşıldığını ve koruma altına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya genç kızın Karabük Safranbolu'da olduğunun tespit edildiğini belirterek sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."