https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakan-yerlikayadan-santaj-aciklamasi-devletimizin-korumasi-altinda-1089431716.html

Bakan Yerlikaya'dan şantaj açıklaması: Genç kızımız devletimizin koruması altında

Bakan Yerlikaya'dan şantaj açıklaması: Genç kızımız devletimizin koruması altında

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinden kendisine şantaj yapıldığını söyleyen üniversitesi öğrencisinin koruma altına altına alındığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

şantaj

koruma

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Üniversite öğrencisi F.A. isimli genç kız tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ve kimlik bilgilerinin çalınarak kendisine şantaj yapıldığını belirten bir videoyu sosyal medyasında paylaşmıştı. Video sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bu konuyla ilgili olarak harekete geçtiklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genç kıza ulaşıldığını ve koruma altına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya genç kızın Karabük Safranbolu'da olduğunun tespit edildiğini belirterek sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakan-yerlikaya-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-bir-baba-olarak-cok-uzgunum-1089424868.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, koruma