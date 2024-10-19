https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bakan-yerlikaya-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-bir-baba-olarak-cok-uzgunum-1089424868.html
Bakan Yerlikaya yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu: 'Bir baba olarak çok üzgünüm'
Bakan Yerlikaya yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu: 'Bir baba olarak çok üzgünüm'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yenidoğan çetesiyle ilgili açıklama yaparken 'cennet kokulu bebeklerin' hayatını hiçe sayanların hak... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T11:12+0300
2024-10-19T11:12+0300
2024-10-19T11:12+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
yenidoğan çetesi
operasyon
türkiye
bebek
bebek ölümü
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Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyasından bir açıklama yaparak 'bir baba olarak çok üzgünüm' dedi. Bakan Yerlikaya sonuna kadar konunun takipçisi olduğunu belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakan-yerlikayadan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-bir-annenin-sikayeti-ile-2023-mayista-1089412422.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, yenidoğan çetesi, operasyon, türkiye, bebek, bebek ölümü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, yenidoğan çetesi, operasyon, türkiye, bebek, bebek ölümü
Bakan Yerlikaya yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu: 'Bir baba olarak çok üzgünüm'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yenidoğan çetesiyle ilgili açıklama yaparken 'cennet kokulu bebeklerin' hayatını hiçe sayanların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağını dile getirdi.
Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyasından bir açıklama yaparak 'bir baba olarak çok üzgünüm' dedi. Bakan Yerlikaya sonuna kadar konunun takipçisi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kamuoyunda ‘’Yenidoğan Bebek Çetesi’’ olarak adlandırılan suç örgütüyle ilgili olarak CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı projeli bir çalışma yürütmüş ve şüpheliler yapılan 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.
Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum. Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağım."