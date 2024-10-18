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Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'
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Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'
Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısının ardından İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir" dedi.CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmasını yürüterek tamamladığını belirtti.Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptığını aktaran Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:
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bebek çetesi, bebek ölümleri, yenidoğan çetesi, yenidoğan bebek çetesi, yenidoğan çetesi ali yerlikaya

Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'

22:42 18.10.2024 (güncellendi: 22:47 18.10.2024)
© İHA / HALİL DAĞ - İLHAN CAN ARICILAR-AW311294İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA / HALİL DAĞ - İLHAN CAN ARICILAR-AW311294
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Bakan Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısının ardından İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin açıklama yaparak şüphelilerle ilgili yargılama süreci başladığını ve devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir" dedi.
CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmasını yürüterek tamamladığını belirtti.
Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptığını aktaran Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

İçişleri Bakanlığımızla beraber üç bakanlığımızın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır. Ve biz hep birlikte yüce milletimiz adına, oradan nasıl bir karar çıkacak göreceğiz ve temennimiz odur ki vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Ama dediğim gibi ta Mayıs ayından itibaren bir annenin CİMER'e yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, savcılarımız ve İstanbul Mali Şube ekipleri, planlı, projeli, sabırla, titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci de devam etmektedir.

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