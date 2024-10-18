Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'

İçişleri Bakanlığımızla beraber üç bakanlığımızın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır. Ve biz hep birlikte yüce milletimiz adına, oradan nasıl bir karar çıkacak göreceğiz ve temennimiz odur ki vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Ama dediğim gibi ta Mayıs ayından itibaren bir annenin CİMER'e yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, savcılarımız ve İstanbul Mali Şube ekipleri, planlı, projeli, sabırla, titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci de devam etmektedir.