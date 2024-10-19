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Amazon’da yetişiyor, Türkiye’de bilinmiyor: Kamu Kamu meyvesi, limonun 56 katı C vitamini içeriyor
Amazon’da yetişiyor, Türkiye’de bilinmiyor: Kamu Kamu meyvesi, limonun 56 katı C vitamini içeriyor
Sputnik Türkiye
C vitamini ihtiyacı genellikle soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinde akla geliyor. Soğuk havalarla birlikte artan grip salgını nedeniyle C vitamini... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T11:24+0300
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Havaların hızla soğuduğu bu dönemde, pek çok kullanıcı C vitamini aramaları yapıyor. Ancak bir meyve var ki muzun 200 katı, limonun ise 56 katı C vitamini içermesine rağmen Türkiye’de henüz bilinmiyor. Yüksek C vitamini içeren meyveler arasında yer alan bu meyve Camu Camu (Kamu Kamu). Mrytaceae(Mersingiller) ailesine mensup bu meyve, küçük çalımsı bir ağaca ait. Bu meyve Brezilya’da C vitamini en yüksek meyve olarak kabul ediliyor. Bir porsiyon kamu kamu, yetişkin bir bireyin C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde bin 180’ini karşılıyor. Kamu Kamu ayrıca, beta-karoten ve fitokimyasallar gibi önemli antioksidanlar içeriyor.Kamu Kamu faydaları nelerdir?-Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, cilt sağlığının korunmasına ve demir emilimini arttırmaya destek olabiliyor.-Yüksek antioksidan içeriği, kanser ve diğer kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabiliyor.-Kamu Kamu, kolestrol seviyelerini düşürebiliyor.Toz olarak da kullanılabilen bu bitki, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabete karşı mücadelede destek sağlar.Kamu Kamu zararlı mı?Kamu Kamu tozunun tüketiminde aşırıya kaçılması içerisinde metiyonin isimli madde ve yüksek A vitamini sebebiyle sakıncalı olabilir. Ayrıca düzenli olarak ilaç kullanan kişiler de kamu kamu tozu takviyesi almadan önce hekimlerine sormalıdır.
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Amazon’da yetişiyor, Türkiye’de bilinmiyor: Kamu Kamu meyvesi, limonun 56 katı C vitamini içeriyor

11:24 19.10.2024 (güncellendi: 11:52 19.10.2024)
© AAC vitamini
C vitamini - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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C vitamini ihtiyacı genellikle soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinde akla geliyor. Soğuk havalarla birlikte artan grip salgını nedeniyle C vitamini araştırmaları hızlandı. Türkiye'de henüz bilinmeyen bir meyve limonun 56 katı C vitamini içeriyor. İşte Kamu Kamu hakkında bilinmesi gerekenler...
Havaların hızla soğuduğu bu dönemde, pek çok kullanıcı C vitamini aramaları yapıyor. Ancak bir meyve var ki muzun 200 katı, limonun ise 56 katı C vitamini içermesine rağmen Türkiye’de henüz bilinmiyor. Yüksek C vitamini içeren meyveler arasında yer alan bu meyve Camu Camu (Kamu Kamu). Mrytaceae(Mersingiller) ailesine mensup bu meyve, küçük çalımsı bir ağaca ait. Bu meyve Brezilya’da C vitamini en yüksek meyve olarak kabul ediliyor. Bir porsiyon kamu kamu, yetişkin bir bireyin C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde bin 180’ini karşılıyor. Kamu Kamu ayrıca, beta-karoten ve fitokimyasallar gibi önemli antioksidanlar içeriyor.

Kamu Kamu faydaları nelerdir?

-Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, cilt sağlığının korunmasına ve demir emilimini arttırmaya destek olabiliyor.
-Yüksek antioksidan içeriği, kanser ve diğer kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabiliyor.
-Kamu Kamu, kolestrol seviyelerini düşürebiliyor.
Toz olarak da kullanılabilen bu bitki, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabete karşı mücadelede destek sağlar.

Kamu Kamu zararlı mı?

Kamu Kamu tozunun tüketiminde aşırıya kaçılması içerisinde metiyonin isimli madde ve yüksek A vitamini sebebiyle sakıncalı olabilir. Ayrıca düzenli olarak ilaç kullanan kişiler de kamu kamu tozu takviyesi almadan önce hekimlerine sormalıdır.
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