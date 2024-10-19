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Tüm detaylarıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü: Muhtar ne iş yapar, muhtar maaşı ne kadar?
Tüm detaylarıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü: Muhtar ne iş yapar, muhtar maaşı ne kadar?
Sputnik Türkiye
Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Muhtarlığın köklü bir gelenekten geldiğini ve misyonunu koruduğunu savunan da var, özellikle büyükşehirlerde 'işlevinin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
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Muhtarlar Günü, Türkiye'de muhtarların hizmetlerinin önemini vurgulamak için her yıl 19 Ekim'de kutlanıyor. Son verilere göre Türkiye'de 50 bin 412 tane muhtar bulunmakta. Hem bu özel gün hem de her yerel seçim dönemlerinde muhtarlıkların varlığına ve birimin devamına ilişkin değerlendirmeler artıyor.Muhtara, ikamet ettiği mahalledeki eksikleri bildiren de var, e-Devlet üzerinden işlem yapmak istemediği için resmi evrakları almak için giden de. Muhtarlara göre bu konumu 'resmi belge verilen bir birime' indirgemek yanlış. Özellikle afet dönemlerinde ya da son olarak pandemi döneminde muhtarlar, mahallede yaşayanları tanır olmanın verdiği birikimle birçok farklı koldan mahalle sakinlerine yardımcı oldular. Bu sebeple de muhtarların görünür görevleri dışında sorumlu oldukları bölgeyi daha yakından takip etmekten gelen bir kabiliyetleri de bulunuyor.Muhtarlar Günü ne zamandan beri kutlanıyor?19 Ekim'in “Muhtarlar Günü” ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Muhtarlık ne zaman ortaya çıktı?Tarihi 1829 senesine dayanan muhtarlığın temelini II. Mahmut atmıştı, yasal düzenlemesi ise 1864 yılında olmuştu. 1876 senesindeki İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile ise muhtarların görevleri daha ayrıntılı ve net bir şekilde ortaya koyulmuş ve ardından kısa bir süre sonra muhtarlık görevleri son bulmuştur. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşlerdir. Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak. 10 yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almıştır. Günümüzde varlığını koruyan ve muhtarlık mahalle yönetimini düzenleyen yasa 05.04.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Muhtardan hangi belgeler alınır?Muhtarlar ne kadar maaş alıyor?Muhtarların aylıkları 17.002 TL olarak ödenmektedir.Muhtarların ulaşımı ücretsiz mi?Tek tip muhtarlık kimlik kartları bulunan muhtarların her biri için ücretsiz ulaşım sahibi olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak kimi belediyeler kendi bünyelerinde muhtarlara yönelik ulaşımı ücretsiz hale getirmişlerdir.
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muhtar, muhtarlıklar, muhtar büyükşehir, muhtarlık yerel seçim, muhtarlar ne kadar maaş alıyor, muhtarlıktan hangi belgeler alınıyor, muhtar ne iş yapar, muhtar büyükşehir, köy muhtarı, muhtar maaşı, muhtarlar günü, 19 ekim muhtarlar günü, muhtarlara ulaşım ücretsiz mi, muhtarlar günü ne zaman, 19 ekim ne günü, 19 ekim ne
muhtar, muhtarlıklar, muhtar büyükşehir, muhtarlık yerel seçim, muhtarlar ne kadar maaş alıyor, muhtarlıktan hangi belgeler alınıyor, muhtar ne iş yapar, muhtar büyükşehir, köy muhtarı, muhtar maaşı, muhtarlar günü, 19 ekim muhtarlar günü, muhtarlara ulaşım ücretsiz mi, muhtarlar günü ne zaman, 19 ekim ne günü, 19 ekim ne

Tüm detaylarıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü: Muhtar ne iş yapar, muhtar maaşı ne kadar?

10:01 19.10.2024 (güncellendi: 10:07 19.10.2024)
© Fotoğraf : Ataşehir Belediyesimuhtarlık
muhtarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© Fotoğraf : Ataşehir Belediyesi
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Zeynep Gökalp
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Özel
Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Muhtarlığın köklü bir gelenekten geldiğini ve misyonunu koruduğunu savunan da var, özellikle büyükşehirlerde 'işlevinin azaldığını' iddia edenler de. Peki özellikle pandemi ve depremin ardından yerel anlamda yardımların ulaşımı açısından kritik önem taşıyan muhtarların görevleri neler?
Muhtarlar Günü, Türkiye'de muhtarların hizmetlerinin önemini vurgulamak için her yıl 19 Ekim'de kutlanıyor. Son verilere göre Türkiye'de 50 bin 412 tane muhtar bulunmakta.
Hem bu özel gün hem de her yerel seçim dönemlerinde muhtarlıkların varlığına ve birimin devamına ilişkin değerlendirmeler artıyor.
Muhtara, ikamet ettiği mahalledeki eksikleri bildiren de var, e-Devlet üzerinden işlem yapmak istemediği için resmi evrakları almak için giden de. Muhtarlara göre bu konumu 'resmi belge verilen bir birime' indirgemek yanlış. Özellikle afet dönemlerinde ya da son olarak pandemi döneminde muhtarlar, mahallede yaşayanları tanır olmanın verdiği birikimle birçok farklı koldan mahalle sakinlerine yardımcı oldular. Bu sebeple de muhtarların görünür görevleri dışında sorumlu oldukları bölgeyi daha yakından takip etmekten gelen bir kabiliyetleri de bulunuyor.

Muhtarlar Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

19 Ekim'in “Muhtarlar Günü” ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Muhtarlık ne zaman ortaya çıktı?

Tarihi 1829 senesine dayanan muhtarlığın temelini II. Mahmut atmıştı, yasal düzenlemesi ise 1864 yılında olmuştu. 1876 senesindeki İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile ise muhtarların görevleri daha ayrıntılı ve net bir şekilde ortaya koyulmuş ve ardından kısa bir süre sonra muhtarlık görevleri son bulmuştur. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşlerdir. Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak. 10 yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almıştır.
Günümüzde varlığını koruyan ve muhtarlık mahalle yönetimini düzenleyen yasa 05.04.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Muhtardan hangi belgeler alınır?

"İkametgah Belgesi, Fakirlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Cüzdanı Kayıp, Değiştirme ve Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırma Belgesi, Saklı Nüfus Belgesi, Yer Değiştirmeler için Daimi İkametgah Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Hayvan Satış Belgesi, Adli Müzaheret Şahadetnamesi, Tapu Temlik ve İntikal Belgesi, Tapu İşlemlerinde Hüviyeti Onama Belgesi, Tapu İntikal İşlemleri için Veraset Belgesi"

Muhtarlar ne kadar maaş alıyor?

Muhtarların aylıkları 17.002 TL olarak ödenmektedir.

Muhtarların ulaşımı ücretsiz mi?

Tek tip muhtarlık kimlik kartları bulunan muhtarların her biri için ücretsiz ulaşım sahibi olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak kimi belediyeler kendi bünyelerinde muhtarlara yönelik ulaşımı ücretsiz hale getirmişlerdir.
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