https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/1089426684.html

Önce birlikte, sonra düşman oldular: Büyük darbe indirilen Barış Boyun ve Daltonlar Çetesi hakkında tüm bilinenler

Önce birlikte, sonra düşman oldular: Büyük darbe indirilen Barış Boyun ve Daltonlar Çetesi hakkında tüm bilinenler

Sputnik Türkiye

Liderliklerini yurt dışında tutuklu Barış Boyun ve Beratcan Gökdemir'in yaptığı iki organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 99 kişi... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T11:56+0300

2024-10-19T11:56+0300

2024-10-19T12:34+0300

türkiye

daltonlar çetesi

barış boyun

beratcan gökdemir

organize suç

organize suç örgütü

içişleri bakanlığı

operayon

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089326719_0:4:661:375_1920x0_80_0_0_2de726eb08a3288dd595011bdf978346.jpg

Türkiye'nin farklı illerinde operasyonlarda liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı 'Boyun' ve yine yurt dışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı 'Daltonlar' çetelerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 157 kişiden 99'u tutuklandı. Kolombiya'dan esinlenen motosikletli suikast timi: Barış Boyun Çetesi nasıl kuruldu? İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun 1984 doğumlu. Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak başladığı 'suç kariyerini' uluslararası boyuta taşıyan Barış Boyun ve alt grubu Daltonlar Çetesi, Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosiklet suikast timi ile işledikleri cinayetlerle isimlerini duyurdu. Can Dalton adını kullanan Beratcan Gökdemir liderliğindeki Daltonlar Çetesi de, Barış Boyun'un emriyle işledikleri saldırılarla dikkat çekti. Ama bir süre sonra iki çete arasında 'görüş' ayrılıkları ortaya çıktı ve iki çete birbirine 'düşman' oldu. Rap şarkılarıyla yandaş topladılarÖzellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları gösterişli propaganda videolarıyla gençleri etkileyen çete rap şarkıcılarını da kullandı. Barış Boyun silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen 574 sayfalık ana iddianamede 4 Rap'çi de şüpheli olarak yer aldı. Rap'çilerin milyonlarca kez dinlenen şarkılarını örgüt talimatıyla yazdıkları ve amaçlarının örgüte eleman ve sempati kazandırmak oldukları belirtildiİddianamede, "Big" olarak bilinen Rap'çi Samet Işık'ın, "İntikam" isimli şarkısında geçen "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" şeklindeki şiddet ve suç içeren sözlerini, örgüte slogan sağlama adına yazdığı, şarkı içeriğinde Barış Boyun'a övgüler yağdırdığı, Barış Boyun silahlı suç örgütüne boyun eğmeyenlerle savaşılacağını ve öldürüleceğini söylediği belirlendi. Birbirleriyle de çatışan iki çete lideri Türkiye'den kaçtı. Barış Boyun Mayıs ayında İtalya ve Türk polisinin ortak operasyonuyla İtalya'da tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Dalton' lakabını cezaevinde aldıKüçük yaşlardan itibaren çeşitli suçlara bulaşan 1997 doğumlu Beratcan Gökdemir ise ilk cezaevine 2016 yılında girdi. Burada 'Dalton' lakabını aldığı ortaya çıkarken, cezaevi sonrasında da suç işlemeye devam etti. Çeşitli soygunlara ve silahlı saldırıya karışan Gökdemir Gürcistan'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan çete lideri Rusya'da yakalandı.110'dan fazla olaya karıştılarİki çetenin Türkiye'deki izleri ise takip ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, Kuyu -36 operasyonuyla suç örgütlerine 'darbe' vurulduğunu açıklamıştı. Operasyonlarda aralarında Interpol'un 'kırmızı bültenle' aradığı Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 157 kişi gözaltına alındı.Çete üyelerinin çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 110 farklı eyleme karıştığı tespit edilirken organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.99 şüpheli tutuklandıAdliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 99 kişi tutuklandı, 15 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 43 kişi savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cezaevindeki çete üyelerinin her ihtiyacını karşılamışlar Savcılığın, şüpheliler hakkındaki tutuklama talebine ilişkin sevk yazısının detayları da ortaya çıktı. Liderliğini firari Barış Boyun’un yaptığı silahlı suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirin yüksek meblağlarda olmasından dolayı suç örgütü yöneticilerine ve üyelerine her türlü imkânı sağladığı, bu sebeple tam ve eksiksiz güven kazandığı belirtildi. Eylemler sonrası kaçak olan veya hapishanede olan örgüt üyelerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz yerine giderilmesi, kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı anlatıldı.Örgüte karşı olanlara karşı cinsel istismarda bulundukları ortaya çıktıDaltonlar grubunun başındaki Beratcan Gökdemir’in 2024 yılı mart ayından sonra bilinemeyen bir sebeple Barış Boyun ile örgüt içerisinde anlaşmazlığa düştüğü ve ‘Boyun’ suç örgütünden ayrılarak başında olduğu örgütü ‘Daltonlar’ suç örgütü vasfına getirdiği öne sürüldü. Gökdemir’in, örgütüne karşı olanları kendilerini övecek şekilde sosyal medya paylaşımı yaptırdığı, aksi takdirde cinsel istismara maruz bıraktığı ve darp edildikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları belirtildi.Hanımağa rolünü üstlenmişYine Boyun'un eşi hakkında da şu bilgiler sevk yazısında yer aldı. Ece Boyun'un örgütte sözü geçen ve dinlenen bir konumda olduğu belirtilirken, mafyatik dilde 'hanımağa' olarak kabul gördüğünü ve örgüt içinde cezalandırma uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Barış Boyun'un yurt dışına kaçmasının ardından ise Ece Boyun'un yanına gittiği tespiti yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/daltonlar-cetesine-operasyon-talimatlar-italya-ve-gurcistandan-geliyor-1088959371.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

daltonlar çetesi, daltonlar çetesi kim, daltonlar çetesi tutuklama, barış boyun kim, barış boyun yakalandı, barış boyun eşi, barış boyun tutuklandı mı, barış boyun nerede, boyun çetesi kim, berat can gökdemir kim, beratcan gökdemir nerede, beratcan gökdemir tutuklu mu, barışcan gökdemir tahiye oldu mu, barışcan gökdemir ailesi