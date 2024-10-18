https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/uzman-doktor-kalp-hastalarinin-ortak-4-temel-ozelligini-acikladi-kendinize-yapabileceginiz-en-kotu-1089380063.html

Uzman doktor kalp hastalarının ortak 4 temel özelliğini açıkladı: 'Kendinize yapabileceğiniz en kötü şey'

Uzman doktor kalp hastalarının ortak 4 temel özelliğini açıkladı: 'Kendinize yapabileceğiniz en kötü şey'

Sputnik Türkiye

Kalp hastalıkları dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekerken, uzmanlar bu hastalığın riskini artıran bazı yaygın özelliklere dikkat... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T11:26+0300

2024-10-18T11:26+0300

2024-10-18T11:26+0300

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koroner kalp hastalığı

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Kalp cerrahı Dr. Jeremy London. Dr. London, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarda, kalp ameliyatı geçiren hastalarının ortak özelliklerine dikkat çekiyor. Son yayınladığı klipte, kalp hastalığı riskini artıran dört yaygın özelliği sıralayan London, sağlığı korumak için yapılabilecekler konusunda da uyarılarda bulunuyor.1. Sigara i̇çmekSigara, Dr. London’a göre kalp hastalığı riskini artıran en önemli faktörlerden biri. "Sigara içmek kendinize yapabileceğiniz en kötü şey" diyen uzman, kardiyovasküler riski azaltmanın ilk adımının sigarayı bırakmak olduğunu vurguluyor.Sigara içmek, koroner arterlerde yağ birikmesine neden olarak kalbe giden kan akışını azaltır ve kalp krizi riskini artırır. Ayrıca, sigara içenlerde kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları riski de önemli ölçüde yükselir. Sigara kullanımına bağlı olarak Birleşik Krallık’ta her yıl 408.700 hastane yatışı gerçekleşirken, nüfusun sekizde biri sigara içiyor. Bu durum, kalp sağlığı açısından kritik bir tehlike olarak kabul ediliyor.2. ObeziteDr. London'ın vurguladığı bir diğer önemli risk faktörü ise obezite. TikTok paylaşımında, hastalarının büyük çoğunluğunun obez olduğuna dikkat çeken London, özellikle aşırı karın yağının kalp hastalığı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.Obezite, kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerinde artışa, iyi kolesterol (HDL) seviyesinde ise azalmaya neden olabilir. Penn Medicine’e göre, HDL kolesterol, kötü kolesterolü vücuttan atmaya yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini azaltır. Ancak, obezite durumunda bu denge bozulur ve kan basıncı artarak kalp sağlığını tehdit eder.3. DiyabetDiyabet, Dr. London’a göre kalp hastalığı riskini artıran bir diğer yaygın sağlık sorunu. London, “Vücudumuzun glikozu ne kadar iyi metabolize ettiği, genel metabolik sağlığımızın göstergesidir” diyerek, diyabet hastalarının dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.Diyabet hastalarının, işlenmiş gıdalardan uzak durması, dengeli bir diyet uygulaması ve düzenli egzersiz yapması gerektiğine dikkat çeken London, basit adımların bile kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini söylüyor. Özellikle yemeklerden sonra yapılacak 15 dakikalık yürüyüşler, glikoz seviyelerini düzenlemede önemli bir rol oynayabilir.Diyabet, kalp hastalığı riskini artırırken, diyabetin erken teşhisi ve kontrolü, kalp hastalığı riskini azaltmak için hayati öneme sahip görülüyor.4. Aile geçmişiSağlık sorunları söz konusu olduğunda, aile geçmişi büyük bir risk faktörü olabilir. Dr. London, kalp hastalığı gibi genetik yatkınlık taşıyan rahatsızlıkların ailede yaygın olabileceğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. “Genlerimizden kaçamayız, ancak sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ile bu riskleri azaltabiliriz” diyen London, ailede kalp hastalığı öyküsü olan kişilerin yaşam tarzına daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.Aile geçmişinin sağlık üzerindeki etkisi, Missouri Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Bakanlığı tarafından da en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aile geçmişi, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma olasılığını artırabilir. Sağlık geçmişini öğrenmek isteyen kişilere, birinci derece akrabalarla (anne, baba, kardeşler) başlayarak, daha geniş aile üyeleriyle konuşmaları öneriliyor.Kalp hastalığı riskini azaltmak i̇çin ne yapılabilir?Kalp hastalığı riskini azaltmak için sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve obeziteyi kontrol altına almak büyük önem taşıyor. Ayrıca, genetik yatkınlıkları bilmek ve buna göre tedbirler almak, kalp sağlığı için kritik adımlar arasında yer alıyor.Dr. London, kalp hastalıklarına karşı bilinçli olmanın, yaşam tarzı seçimlerinin ve beslenme alışkanlıklarının önemini vurgulayarak, kardiyovasküler sağlığı korumanın herkesin elinde olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/sac-dokulmesi-mevsimi-acildi-uzmanlar-sebebi-bu-hastaliklar-olabilir-diyerek-uyardi-durdurmak-1089373957.html

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