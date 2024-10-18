Saç dökülmesi mevsimi açıldı, uzmanlar 'Sebebi bu hastalıklar olabilir' diyerek uyardı: Durdurmak mümkün mü?
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© İHA
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Saç dökülmesi, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın bir sorun olup, birçok farklı nedenin etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Genetik faktörlerden hormonal değişikliklere kadar çeşitli nedenlerle görülen saç dökülmesi, bazen ciddi sağlık sorunlarına da işaret edebilir.
Saç dökülmesi, çoğu zaman estetik kaygılara yol açsa da, bazen ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, saç dökülmesi yoğunlaşmışsa ya da uzun süre devam ediyorsa bir uzmana başvurmak önemlidir.
Özellikle mevsimsel dökülme dönemlerinde artış gösteren saç dökülmesi, bazı hastalıklarla da doğrudan bağlantılı olabilir.
Saç dökülmesiyle i̇lişkili hastalıklar
Saç dökülmesi, vücuttaki bazı sağlık sorunlarının bir sonucu olarak gelişebilir. İşte saç dökülmesi ile yakından ilişkili olabilen bazı hastalıklar:
Tiroid Hastalıkları: Tiroid bezinin az ya da çok çalışması saç dökülmesine yol açabilir. Özellikle hipotiroidi (tiroid yetmezliği), saçların zayıflamasına ve dökülmesine neden olur.
Demir Eksikliği Anemisi: Demir eksikliği, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasına neden olur ve saç kökleri yeterince beslenemez. Bu da saç dökülmesini tetikleyen en yaygın sağlık sorunlarından biridir.
Polikistik Over Sendromu (PCOS): Kadınlarda görülen bu hormonal bozukluk, testosteron seviyelerinin yükselmesine yol açarak saç dökülmesine neden olabilir. Aynı zamanda PCOS, saçların incelemesine ve güçsüzleşmesine de yol açabilir.
Otoimmün Hastalıklar: Bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırdığı otoimmün hastalıklar arasında alopesi areata (saçkıran) öne çıkar. Bu hastalık, saçların belirli bölgelerde aniden dökülmesine neden olur.
Cilt Enfeksiyonları: Saçlı deride mantar enfeksiyonları ya da diğer cilt problemleri, saç köklerini zayıflatarak saç dökülmesine yol açabilir.
Saçlar neden dökülür?
Saç dökülmesinin ardında yatan birçok neden bulunmaktadır. Bunlar arasında genetik faktörler, yaşam tarzı, stres ve hormonal değişiklikler öne çıkar. İşte saç dökülmesinin başlıca nedenleri:
Genetik Faktörler: Özellikle erkeklerde genetik yatkınlık saç dökülmesinin en sık görülen nedenidir. Erkek tipi kellik olarak bilinen bu durum, saç çizgisinin gerilemesine ve tepe bölgesinde saç kaybına yol açar.
Hormonal Değişiklikler: Hamilelik, menopoz ya da doğum kontrol haplarının kullanımı gibi hormonal değişiklikler kadınlarda saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle doğum sonrası dökülme yaygın bir durumdur.
Stres ve Psikolojik Faktörler: Uzun süreli stres, vücutta birçok farklı fizyolojik değişikliğe yol açar. Strese bağlı saç dökülmesi de bu değişikliklerden biridir ve saçların aniden dökülmesine neden olabilir.
Beslenme Bozuklukları: Saçlar da vücudun diğer dokuları gibi beslenmeden etkilenir. Özellikle B vitamini, çinko ve protein eksiklikleri saç köklerinin zayıflamasına ve dökülmesine neden olur.
Kimyasal Ürünler ve Isıl İşlemler: Saç boyaları, düzleştiriciler, fön makineleri gibi kimyasal ve ısıl işlemler saçları yıpratarak dökülmeye yol açabilir. Uzun süreli kullanımlar saç köklerinin zarar görmesine neden olabilir.
Saçlar hangi aylarda daha fazla dökülür?
Mevsimsel saç dökülmesi birçok insanın yaşadığı bir sorundur. Özellikle sonbahar ayları saç dökülmesinin yoğunlaştığı dönemlerden biridir. Bunun nedeni, saç döngüsünün belirli bir ritme sahip olmasıdır. Saçlar, yaz aylarında büyüme evresinde iken, sonbahara gelindiğinde dinlenme evresine girer ve bu süreçte dökülmeler artar.
Ekim ve Kasım Ayları: Özellikle bu aylarda saç dökülmesi daha fazla hissedilir. Yazın yoğun güneş ışığına maruz kalan saçlar, sonbaharla birlikte yıpranır ve dökülmeye başlar.
İlkbahar Ayları: Bir diğer dökülme dönemi de ilkbahar aylarıdır. Saçların mevsimsel değişikliklere adapte olma süreci bu aylarda da dökülmelere yol açabilir. Ancak bu dökülme, sonbahara kıyasla daha hafif seyredebilir.
Saç dökülmesini önlemek i̇çin ne yapılabilir?
Saç dökülmesiyle başa çıkmak için öncelikle dökülmenin altında yatan nedenin belirlenmesi gerekir. Eğer genetik ya da hormonal bir sorun söz konusuysa, bu duruma yönelik medikal tedaviler tercih edilebilir. Bunun dışında saç dökülmesini önlemek adına dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:
Dengeli Beslenme: Saçlarınızın sağlıklı kalabilmesi için zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip bir diyet izlemek önemlidir. Demir, çinko ve B vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek saç köklerini güçlendirebilir.
Stresten Kaçınma: Kronik stres, saç dökülmesine neden olabileceği için stresi yönetmek, saç sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.
Kimyasal Ürünlerden Uzak Durma: Saç boyaları ve şekillendirici ürünler gibi kimyasallar saçlara zarar verir. Mümkünse doğal ürünler tercih edilmeli ve saçın doğal yapısını korumaya yönelik önlemler alınmalıdır.
Saç Bakımına Özen Gösterme: Saçların düzenli olarak yıkanması ve uygun saç bakım ürünleri kullanılması saç dökülmesini azaltabilir. Ancak saçların çok sık yıkanması ve aşırı sıcak su kullanılması da saç dökülmesine neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır.