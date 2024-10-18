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Antalyaspor- Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Antalyaspor- Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç 19... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Son şampiyon Galatasaray 19 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor deplasmanına çıkacak.Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Maç 19 Ekim Cumartesi (yarın) 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray maçı hangi kanalda?Antalyaspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Antalyaspor - Galatasaray ilk 11'i kim?Galatasaray(muhtemel): Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, IcardiAntalyaspor(muhtemel): Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio
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antalyaspor-galatasaray maçı hangi kanalda, galatasaray maçı hangi kanalda, galatasaray ilk 11, antalyaspor kaçıncı sırada, antalyaspor puanı, galatasaray eksikleri
antalyaspor-galatasaray maçı hangi kanalda, galatasaray maçı hangi kanalda, galatasaray ilk 11, antalyaspor kaçıncı sırada, antalyaspor puanı, galatasaray eksikleri

Antalyaspor- Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

23:06 18.10.2024
© AA / Piero CruciattiGalatasaray,
Galatasaray, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / Piero Cruciatti
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Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç 19 Ekim Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Sarı kırmızılı takım liderliği korumak için 3 puanın peşinde olacak.
Son şampiyon Galatasaray 19 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor deplasmanına çıkacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Maç 19 Ekim Cumartesi (yarın) 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Antalyaspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Antalyaspor - Galatasaray ilk 11'i kim?

Galatasaray(muhtemel): Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Icardi
Antalyaspor(muhtemel): Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio
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