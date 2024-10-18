https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/milli-beraberlik-partisinin-genel-merkezinde-uyusturucu-baskini-satisa-hazir-halde-cok-sayida-1089372481.html

Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezinde uyuşturucu baskını: Satışa hazır halde çok sayıda yasaklı madde bulundu

Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezinde uyuşturucu baskını: Satışa hazır halde çok sayıda yasaklı madde bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara’da Milli Beraberlik Partisi’nin genel merkezine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, satışa hazır hale... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T10:04+0300

2024-10-18T10:04+0300

2024-10-18T10:04+0300

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, parti binasında bulunan 7 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Zanlılar, yapılan aramaların ardından gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarına göre, gözaltına alınanlar arasında parti üyesi ya da yönetiminde yer alan kişilere dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.Satışa hazır uyuşturucular ele geçirildiOperasyon sırasında gözaltına alınan şahıslardan biri olan B.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddeler bulundu. Bu maddelerin türü ve miktarı hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, olay yerinde büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Aramalar sırasında, uyuşturucunun ticaretine yönelik delillere de ulaşıldığı iddia ediliyor.163 üyesi bulunan Milli Beraberlik Partisi’nin bu olayla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve uyuşturucu ticaretinin arkasındaki isimlerin tespit edilmeye çalışıldığını bildirdi. Ayrıca, partinin faaliyetleri ve olaya karışan şahıslarla ilgili geniş çaplı incelemeler sürüyor.Parti Genel Merkezi'nde skandalOlayın, siyasi bir partinin genel merkezinde meydana gelmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Milli Beraberlik Partisi'nin, operasyonun ardından herhangi bir resmi açıklama yapmaması dikkat çekerken, olayın partiye ve siyaset dünyasına etkileri merakla bekleniyor. Operasyonun ardından parti yetkililerinin de ifadeye çağrılabileceği konuşuluyor.

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