https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kastamonuda-yogun-kar-yagisi-etkili-oluyor-1089397653.html

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sputnik Türkiye

Kastamonu kent merkezinde sağanak etkili olurken kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T15:44+0300

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türkiye

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kastamonu

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Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi. Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.Türkiye genelinde 18 Ekim hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacağını duyurmuştu. Özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/meteorolojiden-kis-kuvvetli-geliyor-uyarisi-istanbullular-kar-tatiline-cikabilecek-mi--bugun-hava-1089337655.html

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