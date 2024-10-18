https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kastamonuda-yogun-kar-yagisi-etkili-oluyor-1089397653.html
Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Sputnik Türkiye
Kastamonu kent merkezinde sağanak etkili olurken kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T15:44+0300
2024-10-18T15:44+0300
2024-10-18T15:50+0300
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kar fırtınası
kastamonu
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Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi. Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.Türkiye genelinde 18 Ekim hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacağını duyurmuştu. Özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/meteorolojiden-kis-kuvvetli-geliyor-uyarisi-istanbullular-kar-tatiline-cikabilecek-mi--bugun-hava-1089337655.html
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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
15:44 18.10.2024 (güncellendi: 15:50 18.10.2024)
Kastamonu kent merkezinde sağanak etkili olurken kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.
Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi. Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Türkiye genelinde 18 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacağını duyurmuştu. Özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği açıklanmıştı.