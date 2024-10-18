https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/meteorolojiden-kis-kuvvetli-geliyor-uyarisi-istanbullular-kar-tatiline-cikabilecek-mi--bugun-hava-1089337655.html

Meteoroloji'den 'Kış kuvvetli geliyor' uyarısı: İstanbullular kar tatiline çıkabilecek mi? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 'Kış kuvvetli geliyor' uyarısı: İstanbullular kar tatiline çıkabilecek mi? Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 18 Ekim hava durumunu yayınladı. Kış aylarına girilirken özellikle de en çok merak edilen sorulardan biride geçen sezon İstanbul’a karın neden... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T06:58+0300

2024-10-18T06:58+0300

2024-10-18T06:58+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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kışlık

kar

kar yağışı

kar fırtınası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Yağışların, özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızında eseceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde hafif zirai don olayı bekleniyor.Hava sıcaklıkları düşecekHava sıcaklıklarının, özellikle iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor. Bu düşüşle birlikte, soğuk havanın özellikle tarım alanlarında olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulanıyor.Rüzgar ve zirai don uyarılarıRüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği, ancak İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildiriliyor. Rüzgarın hızı yer yer 40-60 km/sa’yi bulacak. Meteoroloji, bu bölgelerde rüzgarın ulaşımı aksatabileceği ve yapı hasarlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.Ayrıca, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte gece saatlerinde İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor. Çiftçilerin ve tarım faaliyetinde bulunanların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerekiyor.Kuvvetli yağış uyarısıKaradeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi risklerin artacağı vurgulandı. Bu tür olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.Kar yağışı tahminleri2025 kış sezonu için meteoroloji uzmanlarının kar yağışı tahminleri Türkiye'nin birçok bölgesinde heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin hangi şehirlerinde kar yağacağı, ne kadar süreceği ve bu durumun ne gibi etkiler yaratacağı sorusu, hem vatandaşlar hem de tarım ve turizm sektörü için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, ülkenin belirli bölgelerinde yoğun kar yağışlarının yaşanacağına işaret ediyor. Peki, bunlardan biri İstanbul olur mu?Hangi şehirler beyaza bürünecek?Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da en çok kar yağışı alacak bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane gibi illerde Aralık ayının ortalarından itibaren şiddetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Aynı şekilde, Doğu Anadolu Bölgesi de yoğun kar yağışı alacak bölgeler arasında. Erzurum, Kars, Ağrı ve Van illerinde, Ocak ayından itibaren kar yağışlarının zirve yapması bekleniyor.2025 yılında, İç Anadolu Bölgesi de kar yağışından nasibini alacak bölgeler arasında. Özellikle Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde Ocak ayı başından itibaren kar yağışı bekleniyor. Özellikle Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanacak yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ve günlük yaşamı zorlaştırabileceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nde ise daha ılıman geçen kışlara rağmen, özellikle Bolu, Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışlarının yoğun olması öngörülüyor.2024 kışında 'mega şehre' kar yağmadı: İklim değişikliği etkisi2024 yılının kış aylarında İstanbul, son yıllarda alışık olduğu yoğun kar yağışlarını göremedi. Özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında beklenen kar yağışı birçok İstanbulluyu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ve neredeyse bütün bir yıl İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji uzmanları, bu durumu büyük ölçüde küresel iklim değişikliği ile açıklıyor. Artan sıcaklık değerleri, kar yağışının gerçekleşmesi için gerekli koşulları ortadan kaldırıyor. Özellikle şehirleşme, çevre kirliliği ve sanayi faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan gazlar, İstanbul gibi büyük metropollerin hava düzenini olumsuz etkiliyor. Kış aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar ise yağmurun kara dönüşmesini engelliyor.Barajlar dolmuyor: Kuraklık İstanbul’u nasıl etkiledi?2024 yılının kış aylarında, İstanbul sadece kar yağışının eksikliğiyle değil, aynı zamanda kuraklık tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Yağışların azlığı ve baraj doluluk oranlarının düşmesi, su kaynakları üzerinde baskı oluşturdu. Kar yağışının olmaması, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarını doğrudan etkiledi ve İstanbullular yaz aylarında olası su sıkıntısı konusunda endişelenmeye başladı.Kış ne zaman 'tam anlamıyla' gelecek?Türkiye genelinde, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise yağış miktarlarının mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor.Meteorolojik verilere göre, ortalama yıllık sıcaklık tablosunda sıcaklığın en çok düştüğü ay Aralık ayı olacak. Buna göre İstanbul'da sıcaklıkların sadece 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Bu durum, son yıllarda gözlemlenen iklim değişikliği etkileriyle uyumlu ve özellikle tarım sektörü için önemli sonuçlar doğurabilir. Ekim ortasında olunmasına rağmen henüz kayak merkezlerinde bile aralıklı olarak karla karışık yağmur yeni görülmeye başlandı.Uzman isimden kritik cevap: Yeni yılda İstanbul hava durumu nasıl olabilir?2023 kış aylarında İstanbul’a kar yağışı neredeyse hiç görülmedi. Uzmanlar bu durumu, küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan mevsimsel değişikliklere bağlıyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı, kar yağışı için uygun koşulların oluşmamasına neden oldu. 2025 kışında ise kar yağışı için umut var.Konuyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:İstanbul’da kışlar ısınıyor: Geçmişten günümüze değişimMGM'nin verilerine göre İstanbul’un son yıllardaki kış mevsimlerine baktığımızda, belirgin bir ısınma eğilimi gözlemleniyor. 20 yıl öncesine kıyasla, kış aylarında sıcaklıklar ortalama olarak 2-3 derece daha yüksek seyrediyor. Bu durum, kış mevsimlerinin artık daha ılıman geçtiği anlamına geliyor. Küresel ısınma, bu sıcaklık artışının en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.Bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi: Sağanak yağış uyarısıMarmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölgenin doğusunda, özellikle İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde, aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Edirne ve Kırklareli gibi batı illerinde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.Ege Bölgesi: Rüzgar ve zirai don tehlikesiEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde ise kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hızı 40-60 km/sa seviyelerine ulaşacak. Yüksek kesimlerde zirai don tehlikesine karşı tarım faaliyetleri yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli rüzgar bekleniyorAkdeniz Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Ancak bölgenin yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden esen kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) etkili olacak. Göller Yöresi’nde ise zirai don tehlikesi sürüyor.İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve zirai don riskiİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Sivas, Çankırı ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don görülebilir.Karadeniz Bölgesi: Kuvvetli yağış uyarısıBatı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Düzce, Sinop ve Trabzon gibi kıyı illerinde yağışlar kuvvetli olacak.Doğu Anadolu Bölgesi: Karla karışık yağmurDoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Çok bulutluGüneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede önemli bir yağış öngörülmese de bulutlu hava etkisini sürdürecek.Denizlerde son durum: Fırtına uyarısıDoğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Kuzey Ege ve Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

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