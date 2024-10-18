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Hizbullah: Lübnan'da kara saldırı başlangıcından bu yana 55 İsrail askeri öldü, 500'den fazla asker yaralandı
Hizbullah: Lübnan'da kara saldırı başlangıcından bu yana 55 İsrail askeri öldü, 500'den fazla asker yaralandı
Sputnik Türkiye
Lübnan'daki kara harekâtının başlangıcından bu yana İsrail ordusunun 55 ölü ve 500'den fazla yaralı verdiği, ayrıca 20 Merkava tankı ve dört askeri buldozerin... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hizbullah, Lübnan'daki kara harekâtının başlangıcından bu yana İsrail ordusunun kayıplarının 55 ölü ve 500'den fazla yaralı asker ve subay olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Direniş savaşçılarından alınan doğrulamalara göre, düşman kayıpları 55 ölü ve 500'den fazla yaralı asker ve subaya ulaşmıştır. Ayrıca, 20 Merkava tankı ve dört askeri buldozer imha edilmiştir" denildi. Bu sayının, Lübnan sınırı boyunca ve İsrail topraklarında bulunan karargâhlar ve kışlaların bombardımanı sonucunda ölen ve yaralanan İsrail askerlerini içermediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/lubnandaki-catismalarda-5-israil-askeri-oldu-1089359639.html
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Hizbullah: Lübnan'da kara saldırı başlangıcından bu yana 55 İsrail askeri öldü, 500'den fazla asker yaralandı

02:29 18.10.2024 (güncellendi: 02:30 18.10.2024)
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
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Lübnan'daki kara harekâtının başlangıcından bu yana İsrail ordusunun 55 ölü ve 500'den fazla yaralı verdiği, ayrıca 20 Merkava tankı ve dört askeri buldozerin imha edildiği Hizbullah tarafından açıklandı.
Hizbullah, Lübnan'daki kara harekâtının başlangıcından bu yana İsrail ordusunun kayıplarının 55 ölü ve 500'den fazla yaralı asker ve subay olduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Direniş savaşçılarından alınan doğrulamalara göre, düşman kayıpları 55 ölü ve 500'den fazla yaralı asker ve subaya ulaşmıştır. Ayrıca, 20 Merkava tankı ve dört askeri buldozer imha edilmiştir" denildi.
Bu sayının, Lübnan sınırı boyunca ve İsrail topraklarında bulunan karargâhlar ve kışlaların bombardımanı sonucunda ölen ve yaralanan İsrail askerlerini içermediği belirtildi.
İsrail'in Beyrut'a hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
DÜNYA
Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri öldü
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