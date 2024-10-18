https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/hizbullah-lubnanda-kara-saldiri-baslangicindan-bu-yana-55-israil-askeri-oldu-50den-fazla-asker-1089364523.html

Hizbullah: Lübnan'da kara saldırı başlangıcından bu yana 55 İsrail askeri öldü, 500'den fazla asker yaralandı

Hizbullah: Lübnan'da kara saldırı başlangıcından bu yana 55 İsrail askeri öldü, 500'den fazla asker yaralandı

Sputnik Türkiye

Lübnan'daki kara harekâtının başlangıcından bu yana İsrail ordusunun 55 ölü ve 500'den fazla yaralı verdiği, ayrıca 20 Merkava tankı ve dört askeri buldozerin... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T02:29+0300

2024-10-18T02:29+0300

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Hizbullah, Lübnan'daki kara harekâtının başlangıcından bu yana İsrail ordusunun kayıplarının 55 ölü ve 500'den fazla yaralı asker ve subay olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Direniş savaşçılarından alınan doğrulamalara göre, düşman kayıpları 55 ölü ve 500'den fazla yaralı asker ve subaya ulaşmıştır. Ayrıca, 20 Merkava tankı ve dört askeri buldozer imha edilmiştir" denildi. Bu sayının, Lübnan sınırı boyunca ve İsrail topraklarında bulunan karargâhlar ve kışlaların bombardımanı sonucunda ölen ve yaralanan İsrail askerlerini içermediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/lubnandaki-catismalarda-5-israil-askeri-oldu-1089359639.html

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