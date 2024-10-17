https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/lubnandaki-catismalarda-5-israil-askeri-oldu-1089359639.html

Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri öldü

Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri öldü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda 8 asker yaralanırken, 5 askerinin de öldüğünü açıkladı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T22:02+0300

2024-10-17T22:02+0300

2024-10-17T22:02+0300

dünya

israil

lübnan

hizbullah

israil ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088769865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2747dbb9e4013c93e34e2900eeaac2a8.jpg

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü, 8 askerinin de yaralandığını bildirdi.Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda ölen askerlerden birinin binbaşı, birinin de yüzbaşı olduğu kaydedildi.Lübnan'daki çatışmalarda 8, Gazze Şeridi'nde 1 olmak üzere toplam 9 İsrail askerinin ağır yaralandığı ifade edildi.İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde 'Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun' kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/netanyahu-savas-bitmedi-1089358137.html

israil

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu