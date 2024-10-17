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Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri öldü
Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda 8 asker yaralanırken, 5 askerinin de öldüğünü açıkladı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü, 8 askerinin de yaralandığını bildirdi.Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda ölen askerlerden birinin binbaşı, birinin de yüzbaşı olduğu kaydedildi.Lübnan'daki çatışmalarda 8, Gazze Şeridi'nde 1 olmak üzere toplam 9 İsrail askerinin ağır yaralandığı ifade edildi.İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde 'Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun' kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/netanyahu-savas-bitmedi-1089358137.html
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israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu
israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu

Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri öldü

22:02 17.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarİsrail'in Beyrut'a hava saldırısı
İsrail'in Beyrut'a hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda 8 asker yaralanırken, 5 askerinin de öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü, 8 askerinin de yaralandığını bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda ölen askerlerden birinin binbaşı, birinin de yüzbaşı olduğu kaydedildi.
Lübnan'daki çatışmalarda 8, Gazze Şeridi'nde 1 olmak üzere toplam 9 İsrail askerinin ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde 'Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun' kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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