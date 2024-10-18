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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Azerbaycan, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabulüne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Azerbaycan, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabulüne ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformuna... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T18:47+0300
2024-10-18T18:47+0300
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recep tayyip erdoğan
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.Kabulde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini kaydetti.Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/rusya-disisleri-bakani-lavrov-zelenskiy-ukraynayi-batiya-askeri-bir-sirket-olarak-sunuyor-1089400194.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, rusya, sergey lavrov, azerbaycan, ceyhun bayramov, iran, abbas arakçi, ermenistan, ararat mirzoyan, güney kafkasya, israil, birleşmiş milletler (bm)
türkiye, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, rusya, sergey lavrov, azerbaycan, ceyhun bayramov, iran, abbas arakçi, ermenistan, ararat mirzoyan, güney kafkasya, israil, birleşmiş milletler (bm)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Azerbaycan, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabulüne ilişkin açıklama

18:47 18.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Azerbaycan, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Azerbaycan, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformuna büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kabulde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.
Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini kaydetti.
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
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