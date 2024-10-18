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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/rusya-disisleri-bakani-lavrov-zelenskiy-ukraynayi-batiya-askeri-bir-sirket-olarak-sunuyor-1089400194.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy Ukrayna'yı Batı'ya askeri bir şirket olarak sunuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy Ukrayna'yı Batı'ya askeri bir şirket olarak sunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da tertip edilen '3+3' bölgesel platformu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'in... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T16:42+0300
2024-10-18T16:42+0300
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rus dışişleri
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, '3+3' bölgesel platformu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'ya özel bir askeri şirket olarak önerdiğini söyledi.Zelenskiy Çarşamba günü Ukrayna parlamentosuna 'sözde bir zafer planı' sunmuştu. Söz konusu bu belgede beş madde ve üç gizli eklemenin yer aldığı belirtilmişti. Bilhassa ilk madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyeliğini içeriyordu. İkincisi madde, Rusya topraklarında uzun menzilli silah saldırılarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını içerirken üçüncü madde ise Rusya'nın 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da konuşlandırılmasını içeriyordu. Zelenskiy bu planın uygulanmasının 'ortaklara bağlı olduğunu' dile getirmişti.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Zelensky tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlayarak, bunun bir plan değil, bir dizi tutarsız slogan olduğunu dile getirmiş ve bu planın NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itmekten başka bir işe yaramayacağını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kiev için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın beyhudeliğinin farkına varmak olacağını söylemişti. Peskov açıklamasında, Zelenskiy'in yeni 'barış planının' aslında ABD'nin Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşma planının bir kopyası olabileceğine dile getirerek Kiev'in barışa ulaşabilmesi için 'ayılması”' ve kendisini çatışmaya sürükleyen sebeplerin farkına varması gerektiğinin altını çizmişti.'Moskova gizli ekler ile ilgilenmiyor'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Zelenskiy'in 'sözde zafer planının' gizli ekleriyle ilgilenmediğini söyledi.Lavrov konuşmasında, “Gizli eklerle ilgilenmiyoruz ve Batılı meslektaşlarımızla iletişim halinde olsak bile Batı'nın tepkisini de sormuyoruz. Ancak bu tepki tüm ekranlarda, tüm sayfalarda, tüm sosyal ağlarda ve kanallarda yer alıyor" dedi.Lavrov açıklamasında ayrıca, bilgilerin geldiğini belirterek bunlara göre Zelenskiy için asıl meselenin silah elde etmek olduğunun açık olduğunu ancak Batı'nın bunun kabul edilemez bir senaryo olduğunu, Batı'nın kendisi için kayıplar ve zorluklarla tehdit ettiğini uzun zamandır fark ettiğini vurguladı.Lavrov konuşmasının bu kısmında ek olarak, “Zelenskiy bu paragraflarda üstü kapalı bir şekilde meselenin bazı ekonomik yönlerinden bahsetmiştir. Sızan bilgilere göre, sözde 'zafer planı'nın bu bölümünün gizli eki, Ukrayna'nın tüm doğal kaynaklarını yönetim ve mülkiyet için Batılı efendilerine vermeye hazır olduğuydu" dedi.'Ortadoğu'daki durum ile Ukrayna arasında paralellikler var'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ortadoğu'daki çatışmaya dahil olan tüm tarafların derhal ateşkes hususunda anlaşma noktasında ısrar ettiğini ve Rusya'nın ayrıca ABD'yi askeri harekata dahil etme beklentisiyle İran'ı kışkırtma girişimlerinin sonuçsuz kalmasını beklediğini söyledi.Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada “Biz şiddetin derhal durdurulmasından yanayız” dedi.Rusya'nın pozisyonunun değişmediğini hatırlatan Lavrov, derhal ateşkes sağlanması ve insani sorunlara derhal çözüm bulunması gerektiğini belirtiği konuşmasında, “Uluslararası hukukta son derece olumsuz algılanan siyasi suikast uygulaması başlatılıyor. Ve elbette görevlerden biri de, ABD'yi Ortadoğu'daki savaşa doğrudan sürüklemeye olanak sağlayacağı beklentisiyle İran'ı düşmanlıklara sürüklemektir” dedi.Rus bakan açıklamasında Ortadoğu'daki durum ile Ukrayna meseselesi arasında paralellikler söz konusu olduğu belirterek Vladimir Zelenskiy'in de Batı'yı kışkırtarak Rusya ile bir savaşa girmeye zorlayacak bir şeyler yapmak istediğini vurguladı.Lavrov konuşmasının bu kısmını, “Bu politikaların, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, sorumlu Batılı politikacılar tarafından doğru anlaşıldığına, hala böyle politikacılar olduğuna ve tüm bunların hiçbir yere varmayacağına inanıyorum” cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/putin-cin-hindistan-rusya-ve-suudi-arabistan-gibi-ulkelerde-pozitif-buyume-bekleniyor-1089398949.html
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy Ukrayna'yı Batı'ya askeri bir şirket olarak sunuyor

16:42 18.10.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da tertip edilen '3+3' bölgesel platformu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'in ülkesini Batı'ya bir askeri şirket olarak sunduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, '3+3' bölgesel platformu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'ya özel bir askeri şirket olarak önerdiğini söyledi.
Zelenskiy Çarşamba günü Ukrayna parlamentosuna 'sözde bir zafer planı' sunmuştu. Söz konusu bu belgede beş madde ve üç gizli eklemenin yer aldığı belirtilmişti. Bilhassa ilk madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyeliğini içeriyordu. İkincisi madde, Rusya topraklarında uzun menzilli silah saldırılarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını içerirken üçüncü madde ise Rusya'nın 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da konuşlandırılmasını içeriyordu. Zelenskiy bu planın uygulanmasının 'ortaklara bağlı olduğunu' dile getirmişti.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Zelenskiy zafer planı olarak adlandırdığı belgede tüm Avrupa'nın güvenliği hakkında bir şeyler söylüyor, gelen bilgilere göre plana gizli bir ek de eşlik ediyor. Söz konusu bu ek zaferden sonra Ukrayna ordusunun Avrupa'yı savunmaya hazır olacağını, askerlerini sözleşmeli olarak konuşlandıracağını veya nasıl olduğunu bilmiyorum, belki de Avrupa'da duran Amerikan birliğinin yerini alacağını söylüyor. Bu en basit tabirle, bir yandan tüm toprağı ve içinde gömülü olan değerli her şeyi satmak ve diğer yandan ülkesini bu rejimin göstergesi olan özel bir askeri şirket olarak sunmaktır.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Zelensky tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlayarak, bunun bir plan değil, bir dizi tutarsız slogan olduğunu dile getirmiş ve bu planın NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itmekten başka bir işe yaramayacağını vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kiev için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın beyhudeliğinin farkına varmak olacağını söylemişti. Peskov açıklamasında, Zelenskiy'in yeni 'barış planının' aslında ABD'nin Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşma planının bir kopyası olabileceğine dile getirerek Kiev'in barışa ulaşabilmesi için 'ayılması”' ve kendisini çatışmaya sürükleyen sebeplerin farkına varması gerektiğinin altını çizmişti.

'Moskova gizli ekler ile ilgilenmiyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Zelenskiy'in 'sözde zafer planının' gizli ekleriyle ilgilenmediğini söyledi.
Lavrov konuşmasında, “Gizli eklerle ilgilenmiyoruz ve Batılı meslektaşlarımızla iletişim halinde olsak bile Batı'nın tepkisini de sormuyoruz. Ancak bu tepki tüm ekranlarda, tüm sayfalarda, tüm sosyal ağlarda ve kanallarda yer alıyor" dedi.
Lavrov açıklamasında ayrıca, bilgilerin geldiğini belirterek bunlara göre Zelenskiy için asıl meselenin silah elde etmek olduğunun açık olduğunu ancak Batı'nın bunun kabul edilemez bir senaryo olduğunu, Batı'nın kendisi için kayıplar ve zorluklarla tehdit ettiğini uzun zamandır fark ettiğini vurguladı.
Lavrov konuşmasının bu kısmında ek olarak, “Zelenskiy bu paragraflarda üstü kapalı bir şekilde meselenin bazı ekonomik yönlerinden bahsetmiştir. Sızan bilgilere göre, sözde 'zafer planı'nın bu bölümünün gizli eki, Ukrayna'nın tüm doğal kaynaklarını yönetim ve mülkiyet için Batılı efendilerine vermeye hazır olduğuydu" dedi.

'Ortadoğu'daki durum ile Ukrayna arasında paralellikler var'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ortadoğu'daki çatışmaya dahil olan tüm tarafların derhal ateşkes hususunda anlaşma noktasında ısrar ettiğini ve Rusya'nın ayrıca ABD'yi askeri harekata dahil etme beklentisiyle İran'ı kışkırtma girişimlerinin sonuçsuz kalmasını beklediğini söyledi.
Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada “Biz şiddetin derhal durdurulmasından yanayız” dedi.
Rusya'nın pozisyonunun değişmediğini hatırlatan Lavrov, derhal ateşkes sağlanması ve insani sorunlara derhal çözüm bulunması gerektiğini belirtiği konuşmasında, “Uluslararası hukukta son derece olumsuz algılanan siyasi suikast uygulaması başlatılıyor. Ve elbette görevlerden biri de, ABD'yi Ortadoğu'daki savaşa doğrudan sürüklemeye olanak sağlayacağı beklentisiyle İran'ı düşmanlıklara sürüklemektir” dedi.
Rus bakan açıklamasında Ortadoğu'daki durum ile Ukrayna meseselesi arasında paralellikler söz konusu olduğu belirterek Vladimir Zelenskiy'in de Batı'yı kışkırtarak Rusya ile bir savaşa girmeye zorlayacak bir şeyler yapmak istediğini vurguladı.
Lavrov konuşmasının bu kısmını, “Bu politikaların, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, sorumlu Batılı politikacılar tarafından doğru anlaşıldığına, hala böyle politikacılar olduğuna ve tüm bunların hiçbir yere varmayacağına inanıyorum” cümleleriyle tamamladı.
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