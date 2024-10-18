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Çay içerken yanında yenilenlere dikkat: Kalsiyum ve demir emilimini sıfırlıyor
Çay içerken yanında yenilenlere dikkat: Kalsiyum ve demir emilimini sıfırlıyor
Sputnik Türkiye
Demir zengini yiyecekler tüketirken çay içmenin, bu hayati mineralin vücut tarafından emilimini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Peki, çay neden... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T07:43+0300
2024-10-18T07:43+0300
yaşam
demir
sağlık
doktor
uzman doktor
çay
çay
çay bardağı
siyah çay
kuru çay
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Çay, sağlık açısından birçok fayda sunsa da demir emilimi üzerindeki etkisi göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Uzmanlar, çayın içeriğinde bulunan tanenler ve kalsiyumun, özellikle bitkisel kaynaklı demirin emilimini ciddi şekilde azaltabileceğini belirtiyor. Peki, bu durumun vücudumuz için sonuçları ne olabilir?Çaydaki tanenler demir emilimini zayıflatıyorÇay, yüksek miktarda polifenolik bileşikler içerir ve bu bileşiklerden biri olan tanenler, vücut için birçok açıdan faydalı olabilir. Ancak, çaydaki tanenler bağırsaklarda demirle birleşerek, demirin kana geçmesini zorlaştırdığı ortaya çıktı. Özellikle bitkisel kaynaklı non-hem demir, yani sebzelerden ve baklagillerden aldığımız demir, çay içildiğinde neredeyse hiç emilmez hale gelebilir.Demir neden hayati önem taşıyor?Demir, vücudun temel işlevlerinden biri olan oksijen taşınmasını sağlıyor. Kandaki hemoglobin üretiminde önemli bir rol oynayan bu mineral, enerji seviyelerinin korunması ve genel sağlık için kritik bir öneme sahip olmasıyla biliniyor. Uzmanlara göre yeterli miktarda demir alınmadığında, yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, çay tüketimi bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir konu haline geliyor.Sebzeler ve çay tüketimi: Riskli bir kombinasyonÇay, bitkisel kaynaklı demir emilimini daha da zorlaştırıyor. Örneğin, ıspanak, mercimek ve pazı gibi sebzeler demir açısından zengin olmalarına rağmen, bu yiyeceklerle birlikte çay içildiğinde vücut, demiri neredeyse hiç kullanamıyor. Bu yüzden uzmanlar, sebzelerle birlikte çay içilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çayı yemeklerle birlikte değil, öğün aralarında tüketmek daha sağlıklı bir alışkanlık olabilir.Sütlü çay da risk taşıyorÇayla birlikte sadece tanenler değil, aynı zamanda çaya eklenen süt de demir emilimini olumsuz etkileyebiliyor. Süt, kalsiyum açısından zengin olduğu için demirle yarışarak vücudun demir emme kapasitesini azaltıyor. Özellikle sütlü çay tüketen ve demir eksikliği riski taşıyan bireylerin bu duruma dikkat etmeleri gerekiyor.Demir zengini yiyeceklerle çay tüketmekten kaçınınDemir eksikliği sorunu yaşamamak için, demir açısından zengin yiyeceklerle çayı bir arada tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin, ıspanak, mercimek, fasulye ve kuruyemişler gibi bitkisel kaynaklı demir içeren yiyecekler, çay ile birlikte tüketildiğinde vücut bu demirden tam anlamıyla faydalanamıyor. Bu yiyecekleri, C vitamini açısından zengin gıdalarla tüketmek ise emilimi artırabilir.Çayı yemekten sonraya bırakınUzmanların bir diğer önerisi ise çay içimini yemeklerden sonraya bırakmak. Çayı, yemekten en az bir saat sonra içmek, demirin emilimini engelleyen etkilerinden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu basit alışkanlık, özellikle demir eksikliği riski taşıyanlar için önemli bir fark yaratabilir.Çay tüketimine dikkatSonuç olarak, çaydaki tanenlerin ve kalsiyumun, demir emilimini olumsuz yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Çay içme alışkanlığınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz, ancak demir açısından zengin yiyeceklerle aynı anda çay içmekten kaçınarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın, doğru zamanlama ve bilinçli tercihler, sağlığınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir.
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demir, sağlık, doktor, uzman doktor, çay, çay, çay bardağı , siyah çay, kuru çay, yeşil çay, sebze, meyve
demir, sağlık, doktor, uzman doktor, çay, çay, çay bardağı , siyah çay, kuru çay, yeşil çay, sebze, meyve

Çay içerken yanında yenilenlere dikkat: Kalsiyum ve demir emilimini sıfırlıyor

07:43 18.10.2024
© ERDİ DEMİR-AW270383çay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© ERDİ DEMİR-AW270383
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Demir zengini yiyecekler tüketirken çay içmenin, bu hayati mineralin vücut tarafından emilimini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Peki, çay neden demir emilimini engeller ve hangi besinlerle birlikte çay tüketiminden kaçınmak gerekir?
Çay, sağlık açısından birçok fayda sunsa da demir emilimi üzerindeki etkisi göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Uzmanlar, çayın içeriğinde bulunan tanenler ve kalsiyumun, özellikle bitkisel kaynaklı demirin emilimini ciddi şekilde azaltabileceğini belirtiyor. Peki, bu durumun vücudumuz için sonuçları ne olabilir?

Çaydaki tanenler demir emilimini zayıflatıyor

Çay, yüksek miktarda polifenolik bileşikler içerir ve bu bileşiklerden biri olan tanenler, vücut için birçok açıdan faydalı olabilir. Ancak, çaydaki tanenler bağırsaklarda demirle birleşerek, demirin kana geçmesini zorlaştırdığı ortaya çıktı. Özellikle bitkisel kaynaklı non-hem demir, yani sebzelerden ve baklagillerden aldığımız demir, çay içildiğinde neredeyse hiç emilmez hale gelebilir.

Demir neden hayati önem taşıyor?

Demir, vücudun temel işlevlerinden biri olan oksijen taşınmasını sağlıyor. Kandaki hemoglobin üretiminde önemli bir rol oynayan bu mineral, enerji seviyelerinin korunması ve genel sağlık için kritik bir öneme sahip olmasıyla biliniyor. Uzmanlara göre yeterli miktarda demir alınmadığında, yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, çay tüketimi bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir konu haline geliyor.

Sebzeler ve çay tüketimi: Riskli bir kombinasyon

Çay, bitkisel kaynaklı demir emilimini daha da zorlaştırıyor. Örneğin, ıspanak, mercimek ve pazı gibi sebzeler demir açısından zengin olmalarına rağmen, bu yiyeceklerle birlikte çay içildiğinde vücut, demiri neredeyse hiç kullanamıyor. Bu yüzden uzmanlar, sebzelerle birlikte çay içilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çayı yemeklerle birlikte değil, öğün aralarında tüketmek daha sağlıklı bir alışkanlık olabilir.

Sütlü çay da risk taşıyor

Çayla birlikte sadece tanenler değil, aynı zamanda çaya eklenen süt de demir emilimini olumsuz etkileyebiliyor. Süt, kalsiyum açısından zengin olduğu için demirle yarışarak vücudun demir emme kapasitesini azaltıyor. Özellikle sütlü çay tüketen ve demir eksikliği riski taşıyan bireylerin bu duruma dikkat etmeleri gerekiyor.

Demir zengini yiyeceklerle çay tüketmekten kaçının

Demir eksikliği sorunu yaşamamak için, demir açısından zengin yiyeceklerle çayı bir arada tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin, ıspanak, mercimek, fasulye ve kuruyemişler gibi bitkisel kaynaklı demir içeren yiyecekler, çay ile birlikte tüketildiğinde vücut bu demirden tam anlamıyla faydalanamıyor. Bu yiyecekleri, C vitamini açısından zengin gıdalarla tüketmek ise emilimi artırabilir.

Çayı yemekten sonraya bırakın

Uzmanların bir diğer önerisi ise çay içimini yemeklerden sonraya bırakmak. Çayı, yemekten en az bir saat sonra içmek, demirin emilimini engelleyen etkilerinden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu basit alışkanlık, özellikle demir eksikliği riski taşıyanlar için önemli bir fark yaratabilir.

Çay tüketimine dikkat

Sonuç olarak, çaydaki tanenlerin ve kalsiyumun, demir emilimini olumsuz yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Çay içme alışkanlığınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz, ancak demir açısından zengin yiyeceklerle aynı anda çay içmekten kaçınarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın, doğru zamanlama ve bilinçli tercihler, sağlığınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir.
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