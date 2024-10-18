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Aydilge'den cinsel istismar itirafı: 'Yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor'
Aydilge'den cinsel istismar itirafı: 'Yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan kadınlara yönelik cinsel saldırılar kamuoyunda infiale neden olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Aydilge de sosyal medya hesabından... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ünlü şarkıcı Aydilge sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 15 yaşındayken 17 yaşında bir erkek tarafından taciz edildiğini itiraf etti.Şarkıcı Aydilge, 30 yıl önce 17 yaşındaki bir erkek tarafından cinsel istismara uğradığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Aydilge "Yazlık bir yerde, kumsalın biraz daha sakin bir köşesinde kendi kendime otururken, pat diye yanıma oturup, yakınlaşmak istedi. İzin vermedim. İttirdi, kaktırdı. Sonra bileğimden tutup, 'Korkma ya, sadece kelebeğimi göstereceğim' dedi. Ben, önce normal uçan bildiğimiz kelebek sandım ama cebinden kesici alet olan kelebek denilen şeyi çıkarıp, iğrenç bir sırıtışla sallamaya başladı. Şanslıydım, bir şekilde fırlayıp kaçtım. oradan insanların arasına karıştım ama kaskatı donup kalabilirdim de. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, inanın şu yaşımda bile size bunu anlatırken kalbim hızlanıyor ve o çocuğun yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor. Ertesi gün ise korkunç bir şeyle karşılaştım. Evimizin önündeki çöp konteynırının önünde, öldürülmüş kedi yavruları vardı. O görüntü gözümün önünden asla gitmiyor" dedi.'Anlatsam ne değişecek ki'Kadın ve çocuklara tavsiyelerde bulunan genç şarkıcı "Bu bir paket aslında, onu yapan diğerlerini de yapabiliyor. Caydırıcı yasalar şart evet, ama el birliğiyle toplumsal farkındalık ve dönüşüm de şart. 'Göster amcalara oğlum pipini' diye övünülmediği, 'ya benimsin ya kara toprağın' sözünün romantik değil, cinayet olarak görüldüğü bir dönüşüm. El ele... Benim yaşadığım da çok daha kötülerini yaşayanlar var ise aranızda, 'Anlatsam ne değişecek ki' diye lütfen çaresiz hissetmeyin, susmayın, yardım isteyin" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/minibuste-17-yasindaki-genc-kizi-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-cezaevinden-izinli-cikmis-1089309511.html
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aydilge taciz, tecavüz, cinsel istismar, ünlü şarkıcı taciz
aydilge taciz, tecavüz, cinsel istismar, ünlü şarkıcı taciz

Aydilge'den cinsel istismar itirafı: 'Yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor'

18:15 18.10.2024 (güncellendi: 18:21 18.10.2024)
© İHAAydilge
Aydilge - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA
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Türkiye'de yaşanan kadınlara yönelik cinsel saldırılar kamuoyunda infiale neden olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Aydilge de sosyal medya hesabından yayınladığı videoda çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Aydilge sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 15 yaşındayken 17 yaşında bir erkek tarafından taciz edildiğini itiraf etti.
Şarkıcı Aydilge, 30 yıl önce 17 yaşındaki bir erkek tarafından cinsel istismara uğradığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Aydilge "Yazlık bir yerde, kumsalın biraz daha sakin bir köşesinde kendi kendime otururken, pat diye yanıma oturup, yakınlaşmak istedi. İzin vermedim. İttirdi, kaktırdı. Sonra bileğimden tutup, 'Korkma ya, sadece kelebeğimi göstereceğim' dedi. Ben, önce normal uçan bildiğimiz kelebek sandım ama cebinden kesici alet olan kelebek denilen şeyi çıkarıp, iğrenç bir sırıtışla sallamaya başladı. Şanslıydım, bir şekilde fırlayıp kaçtım. oradan insanların arasına karıştım ama kaskatı donup kalabilirdim de. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, inanın şu yaşımda bile size bunu anlatırken kalbim hızlanıyor ve o çocuğun yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor. Ertesi gün ise korkunç bir şeyle karşılaştım. Evimizin önündeki çöp konteynırının önünde, öldürülmüş kedi yavruları vardı. O görüntü gözümün önünden asla gitmiyor" dedi.

'Anlatsam ne değişecek ki'

Kadın ve çocuklara tavsiyelerde bulunan genç şarkıcı "Bu bir paket aslında, onu yapan diğerlerini de yapabiliyor. Caydırıcı yasalar şart evet, ama el birliğiyle toplumsal farkındalık ve dönüşüm de şart. 'Göster amcalara oğlum pipini' diye övünülmediği, 'ya benimsin ya kara toprağın' sözünün romantik değil, cinayet olarak görüldüğü bir dönüşüm. El ele... Benim yaşadığım da çok daha kötülerini yaşayanlar var ise aranızda, 'Anlatsam ne değişecek ki' diye lütfen çaresiz hissetmeyin, susmayın, yardım isteyin" ifadelerini kullandı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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