https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/yemek-icin-vakit-ayirin-diye-uyaran-uzmanlar-hizli-yemenin-vucuda-zararlarini-bildiriyor-1089325955.html

'Yemek için vakit ayırın' diye uyaran uzmanlar, hızlı yemenin vücuda zararlarını bildiriyor

'Yemek için vakit ayırın' diye uyaran uzmanlar, hızlı yemenin vücuda zararlarını bildiriyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar 'acele yemek yeme' kültürü hakkında uyarıyor. Araştırmacılar, yemek yemeye vakit ayırmamanın ve hızlıca tüketmenin bünyeye zararlarını araştırıyor. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T10:05+0300

2024-10-17T10:05+0300

2024-10-17T10:05+0300

yaşam

yemek

diyet

metabolizma

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sağlıklı yaşam

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Hızlı yemek yemek zamandan tasarruf sağlıyor, ancak sağlığa etkilerini araştıran uzmanlar hızlı yemek yemek konusunda halkı uyarıyor.Acele yemek yeme kültürünün, bedene zararlarını araştıran uzmanlar, the Conversation'da yayınladıkları makalede değindiler.Genel sağlık problemlerinden daha ciddi olanlaraUzmanlar, hızlı yemek yemenin bedene negatif etkilerinden ilk akla geleni aşırı gaz olduğunu söylüyor. Aerofaji olarak da bilinen bir durum olan öğünler arasında ve sırasında aşırı miktarda hava yutmayı içeren bir rahatsızlıktır. Vücutta hafif rahatsızlık ve ağırlık hissinden karın ağrısı, karında gözle görülür büyüme ve gerginliğe neden olabilir.Araştırmacılar gaz üretimin artıran diğer faktörlerin ise, sakız çiğnemek, sigara içmek ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişikler olabileceğini söylüyor.Çiğnemek için vakit ayırmakAceleyle yenilen yemeklerde çiğnemeye çok az zaman kalır, bu da mideye yiyeceklerin bir bütün olarak ulaştığı anlamına gelir. Bütün parçaları sindirmek için mide daha fazla mide asidine ihtiyaç duyar ve bu da metabolizmanın ekstra çaba sarf etmesi demektir.Oral enzimlerin işini yapmasına izin vermeden yiyeceklerin yutulması, ince bağırsaklara parçalanmamış bir şekilde ulaşmasına neden olur.Beyin açlık ve tokluk hissini algılayamıyorBeyin, sindirim süreçlerini yöneten sinyalleri göndermekten ve ayrıca yememizi veya yemeyi bırakmamızı sağlamaktan sorumludur. Açlık ve tokluk hislerini yöneten beyin, çok hızlı yemek yenildiğinde yeterince yiyecek yenildiği uyarısını yapmak için zamanı olmaz.Bazı çalışmalar, hızlı yemek yemenin kardiyovasküler risk faktörleri, yüksek trigliserit seviyeleri ve metabolik sendrom geliştirme (yüzde 59'a kadar daha yüksek) veya özellikle diyabet hastaları arasında aşırı kilolu veya obez olma şansının artmasıyla ilişkilendiren ciddi sağlık sorunlarına da neden olabileceğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dunya-gida-gununde-israfa-dikkat-turkiyede-her-gun-12-milyon-ekmek-cope-atiliyor-1089286972.html

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yemek, diyet, metabolizma, kardiyovasküler sistem, diyabet, aerofaji, sağlık, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam