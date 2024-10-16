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Dünya Gıda Günü'nde israfa dikkat: Türkiye'de her gün 12 milyon ekmek çöpe atılıyor
Dünya Gıda Günü'nde israfa dikkat: Türkiye'de her gün 12 milyon ekmek çöpe atılıyor
Sputnik Türkiye
Dünya Gıda Günü'nde Türkiye'nin gıda israf karnesi de ortaya çıktı. Her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda israf edilirken, her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin gıda israfı konusunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye'de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Gıda israfının büyük bir kısmını meyve ve sebzelerin oluştuğunu belirten Akgül, "Üretilen bu ürünlerin yaklaşık yüzde 35'i sofraya ulaşamadan kaybolmakta ya da çöpe gitmekte. Ülkede her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılmakta, bu da yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe denk gelmektedir." diye konuştu.Yetersiz planlama ve bilinçsiz alışveriş israfı artırıyorEvsel gıda atığının da önemli bir sorun olduğuna değinen Akgül açıklamalarını şöyle sürdürdü:
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dünya gıda günü, türkiye israfı önleme vakfı (tisva), ekmek, gıda israfı, israf
dünya gıda günü, türkiye israfı önleme vakfı (tisva), ekmek, gıda israfı, israf

Dünya Gıda Günü'nde israfa dikkat: Türkiye'de her gün 12 milyon ekmek çöpe atılıyor

12:20 16.10.2024 (güncellendi: 12:21 16.10.2024)
© İHA / İHA-AW160952ekmek
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© İHA / İHA-AW160952
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Dünya Gıda Günü'nde Türkiye'nin gıda israf karnesi de ortaya çıktı. Her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda israf edilirken, her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılıyor.
Türkiye'nin gıda israfı konusunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye'de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Gıda israfının büyük bir kısmını meyve ve sebzelerin oluştuğunu belirten Akgül, "Üretilen bu ürünlerin yaklaşık yüzde 35'i sofraya ulaşamadan kaybolmakta ya da çöpe gitmekte. Ülkede her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılmakta, bu da yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe denk gelmektedir." diye konuştu.

Yetersiz planlama ve bilinçsiz alışveriş israfı artırıyor

Evsel gıda atığının da önemli bir sorun olduğuna değinen Akgül açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yıllık 7,76 milyon ton evsel gıda çöpe atılmaktadır ve kişi başına yıllık yaklaşık 93 kilogram gıda israfı düşmektedir. Ayrıca, ekmek israfının en sık yaşandığı yerler arasında lokantalar, oteller ve toplu yemek yerleri öne çıkmakta.

Türkiye'de gıda israfının başlıca nedenleri arasında yetersiz planlama ve bilinçsiz alışveriş alışkanlıkları geliyor. İhtiyacın üzerinde üretim ve hazırlık yapılması ile perakende ve dağıtım süreçlerindeki aksaklıklar da yer almakta. Özellikle tüketicilerin gereksiz gıda alımı yapması ve uygun saklama koşullarına özen göstermemesi, gıdaların hızlıca bozulmasına yol açmakta.

Aynı zamanda tedarik zincirindeki hatalar, hasat ve depolama süreçlerinde yaşanan kayıplar da israfı artırmakta. Bu sorunların tüm aşamalarda etkili bir şekilde ele alınması, hem ekonomik kayıpların önlenmesi hem de sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşımaktadır."

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