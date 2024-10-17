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Türkiye'de beş yılda 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı: İlk sırada Afganlar var
Türkiye'de beş yılda 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı: İlk sırada Afganlar var
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2020'den bu yana bir milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı. Son beş yılda en çok yakalan göçmen grubunu... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:56+0300
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Türkiye'de 2020'den bu yana 1 milyondan fazla Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8 ve 2024'te ise 175 bin 786 oldu.Son 5 yılda en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan uyruklular oluştururken, ikinci sırada Suriyeli düzensiz göçmenler yer aldı.2024'ün aylık verilerine göre, ocakta 20 bin 409, şubatta 20 bin 588, martta 17 bin 902, nisanda 16 bin 98, mayısta 18 bin 875, haziranda 15 bin 162, temmuzda 19 bin 136, ağustosta 21 bin 127, eylülde 21 bin 357 ve ekimde 5 bin 132 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.41 bin 692 göçmen kaçakçısı yakalandıTürkiye, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürerek tedbirlerini genişletti.Bu kapsamda 2020'den itibaren yakalanan kaçakçı sayısında artış görüldü. 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482 göçmen kaçakçısı yakalandı.Bu yıl 10 Ekim itibarıyla ise 9 bin 761 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/icisleri-bakani-yerlikaya-turkiyedeki-yabanci-sayisini-acikladi-1089104879.html
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Türkiye'de beş yılda 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı: İlk sırada Afganlar var

11:56 17.10.2024
© İHA / İPEK YAVAŞÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / İPEK YAVAŞ
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İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2020'den bu yana bir milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı. Son beş yılda en çok yakalan göçmen grubunu Afganistanlılar oluştururken ikinci sırada Suriyeli düzensiz göçmenler yer aldı.
Türkiye'de 2020'den bu yana 1 milyondan fazla Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8 ve 2024'te ise 175 bin 786 oldu.
Son 5 yılda en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan uyruklular oluştururken, ikinci sırada Suriyeli düzensiz göçmenler yer aldı.
2024'ün aylık verilerine göre, ocakta 20 bin 409, şubatta 20 bin 588, martta 17 bin 902, nisanda 16 bin 98, mayısta 18 bin 875, haziranda 15 bin 162, temmuzda 19 bin 136, ağustosta 21 bin 127, eylülde 21 bin 357 ve ekimde 5 bin 132 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

41 bin 692 göçmen kaçakçısı yakalandı

Türkiye, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürerek tedbirlerini genişletti.
Bu kapsamda 2020'den itibaren yakalanan kaçakçı sayısında artış görüldü. 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Bu yıl 10 Ekim itibarıyla ise 9 bin 761 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki 'yabancı' sayısını açıkladı
11 Ekim, 13:46
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