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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki 'yabancı' sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki 'yabancı' sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, Türkiye'de 1 milyon 45 bin 722 ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra, 3 milyon 89 bin 904... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T13:46+0300
2024-10-11T13:48+0300
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Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin, savaş ve çatışmalardan kaçan, yardıma ve desteğe ihtiyacı olan mazlumlara da şefkat elini uzattığını belirten Yerlikaya, "Göçü, insan hayatını önceleyen, ancak kamu düzeni ve kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz." diye konuştu. Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: 'Düzensiz göçle mücadele tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır'Bakan Yerlikaya, 6458 sayılı kanunun getirdiği en kritik düzenlemelerden birinin, tüm kanunun uygulanmasına temel teşkil eden 4. maddede yer aldığını belirterek, "Bu maddeye göre hiç kimse işkenceye, insanlık dışı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz. Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez. AİHM içtihatlarından olan 'otomatik durdurucu' etki de kanunlarımızın temel yeniliklerinden birini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.Düzensiz göçle mücadelenin tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:YİMER, 20 milyondan fazla çağrı aldıYerlikaya, Mobil Göç Noktası araçlarının da düzensiz göçle mücadele kapsamında, medeniyet değerleri, insan hakları ve hukuk temelinde yürüttükleri çabalarının bir sonucu olarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.İstanbul'da 5 yıla yakın valilik görevinde bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele için hizmete aldıkları 270 Mobil Göç Noktası aracıyla 1 milyon 678 bin kimlik kontrolü yaptıklarını ve 142 bin düzensiz göçmeni tespit ederek geri gönderme merkezlerine gönderdiklerini kaydetti.İnsan hakları ile ilgili yaklaşımlarını ve faaliyetlerini en iyi anlatan uygulamalarından birinin de YİMER 157 Çağrı Merkezi olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımız bünyesinde kurulan, acil yardım ve ihbar hattı olan YİMER 157 Çağrı Merkezi, şimdiye kadar 20 milyondan fazla çağrı almıştır. 5 dilde, 7-24 hizmet veren YİMER, yabancılardan gelen her türlü bilgi talebini ve yardım ihbarını titizlikle değerlendirmekte, olaylara hızlı müdahalede bulunmamızı sağlamaktadır. YİMER 157, kolluk kuvvetleri koordinasyonuyla 15 binden fazla kişinin hayatını kurtarmıştır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-turkiyeye-2-milyon-afgan-gelecek-iddialarini-yalanladi-1089061868.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, geçici koruma statüsü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, geçici koruma statüsü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki 'yabancı' sayısını açıkladı

13:46 11.10.2024 (güncellendi: 13:48 11.10.2024)
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, Türkiye'de 1 milyon 45 bin 722 ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra, 3 milyon 89 bin 904 geçici koruma altında bulunan Suriyeli ve 213 bin 169 uluslararası koruma sahibi yabancının bulunduğunu açıkladı
Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin, savaş ve çatışmalardan kaçan, yardıma ve desteğe ihtiyacı olan mazlumlara da şefkat elini uzattığını belirten Yerlikaya, "Göçü, insan hayatını önceleyen, ancak kamu düzeni ve kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz." diye konuştu. Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
"Uluslararası temel tüm insan hakları sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, 1 milyon 45 bin 722 ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra, 3 milyon 89 bin 904 geçici koruma altında bulunan Suriyeliyi ve 213 bin 169 uluslararası koruma sahibi yabancıyı misafir etmektedir."

'Düzensiz göçle mücadele tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır'

Bakan Yerlikaya, 6458 sayılı kanunun getirdiği en kritik düzenlemelerden birinin, tüm kanunun uygulanmasına temel teşkil eden 4. maddede yer aldığını belirterek, "Bu maddeye göre hiç kimse işkenceye, insanlık dışı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz. Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez. AİHM içtihatlarından olan 'otomatik durdurucu' etki de kanunlarımızın temel yeniliklerinden birini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.
Düzensiz göçle mücadelenin tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. Ülkemiz, insan haklarına saygı temelinde yürütülen bir sınır dışı mekanizmasına sahiptir. Geri gönderme merkezlerinin tamamı başkanlığımızca, 'kötü muameleye sıfır tolerans' prensibiyle işletilmektedir. Geri gönderme merkezleri, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuzda yer alan kurumlar tarafından haberli ve habersiz denetlenmektedir."

YİMER, 20 milyondan fazla çağrı aldı

Yerlikaya, Mobil Göç Noktası araçlarının da düzensiz göçle mücadele kapsamında, medeniyet değerleri, insan hakları ve hukuk temelinde yürüttükleri çabalarının bir sonucu olarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.
İstanbul'da 5 yıla yakın valilik görevinde bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele için hizmete aldıkları 270 Mobil Göç Noktası aracıyla 1 milyon 678 bin kimlik kontrolü yaptıklarını ve 142 bin düzensiz göçmeni tespit ederek geri gönderme merkezlerine gönderdiklerini kaydetti.
İnsan hakları ile ilgili yaklaşımlarını ve faaliyetlerini en iyi anlatan uygulamalarından birinin de YİMER 157 Çağrı Merkezi olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımız bünyesinde kurulan, acil yardım ve ihbar hattı olan YİMER 157 Çağrı Merkezi, şimdiye kadar 20 milyondan fazla çağrı almıştır. 5 dilde, 7-24 hizmet veren YİMER, yabancılardan gelen her türlü bilgi talebini ve yardım ihbarını titizlikle değerlendirmekte, olaylara hızlı müdahalede bulunmamızı sağlamaktadır. YİMER 157, kolluk kuvvetleri koordinasyonuyla 15 binden fazla kişinin hayatını kurtarmıştır." dedi.
Göç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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