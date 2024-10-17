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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/katar-emiri-gazzede-ateskes-icin-3-4-haftadir-temas-yok-ayni-noktada-donup-duruyoruz-1089318678.html
Katar Emiri: Gazze'de ateşkes için 3-4 haftadır temas yok, aynı noktada dönüp duruyoruz
Katar Emiri: Gazze'de ateşkes için 3-4 haftadır temas yok, aynı noktada dönüp duruyoruz
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes sağlanması için yaklaşık son 4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını bildirdi. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ilk zirve sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ortak basın toplantısı düzenledi.'3-4 haftadır temas yok, aynı noktada dönüp duruyoruz'İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabalarına da öncülük eden Katar Emiri Temim, ateşkes sağlanması için son 3-4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını söyledi.Temim, "Müzakere beklentileri konusunda, son üç ila dört hafta içinde hiçbir konuşma ya da angajman yok ve tüm tarafların sessizliğiyle aynı noktada dönüp duruyoruz. Bu talihsiz bir durum" dedi.Anlaşmaya varılması için her iki tarafın da istekli olması gerektiğini ancak mevcut durumunda bunun söz konusu olmadığını aktaran Temim, "Lübnan'da yaşananlar bu karmaşayı daha da arttırdı ve gördük ki bu savaş tüm bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor ve arabulucu olarak bizim için durumu daha da karmaşık hale getiriyor" diye konuştu.Lübnan'daki çatışmaların sona ermesinin herkesin önceliği olduğunu kaydeden Temim, "Lübnan halkına, özellikle de yerlerinden edilen sivillere yönelik bu saldırganlığın durdurulması gerekmektedir" ifadesini kullandı.'UNIFIL'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz'AB-KİK tarafından yayımlanan ortak bildiride, "BM misyonlarına yönelik saldırıların kınandığı, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik son saldırıya ilişkin ciddi endişe duyulduğu” ifadeleri yer aldı. Borrell ise “UNIFIL'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.Borrell, toplantıya katılan tüm tarafların 'Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması ve iki devletli çözüm' hususlarında mutabık kaldığını ifade ederek, "İki devletli çözüm her iki taraf için de barış ve güvenliği sağlamanın tek yoludur. Masanın etrafındaki herkesin bu konuda hemfikir olduğunu söyleyebilirim. Buna karşı tek bir ses bile çıkmadı. Şimdi uygulamaya geçmeliyiz" diye konuştu.Borrell, görev süresi sona ermeden Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Brüksel'de 'iki devletli çözümün uygulanabilmesini' görüşmek için Avrupalı ve Arap ortakların bir araya geleceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/nebenzya-abd-israile-siyasi-koruma-saglayarak-suclarini-ortbas-ediyor-1089316905.html
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katar, ab, israil, israil-filistin, filistin, gazze, ateşkes
katar, ab, israil, israil-filistin, filistin, gazze, ateşkes

Katar Emiri: Gazze'de ateşkes için 3-4 haftadır temas yok, aynı noktada dönüp duruyoruz

00:46 17.10.2024
© Sputnik / Issam RimawiGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Issam Rimawi
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes sağlanması için yaklaşık son 4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ilk zirve sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ortak basın toplantısı düzenledi.

'3-4 haftadır temas yok, aynı noktada dönüp duruyoruz'

İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabalarına da öncülük eden Katar Emiri Temim, ateşkes sağlanması için son 3-4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını söyledi.
Temim, "Müzakere beklentileri konusunda, son üç ila dört hafta içinde hiçbir konuşma ya da angajman yok ve tüm tarafların sessizliğiyle aynı noktada dönüp duruyoruz. Bu talihsiz bir durum" dedi.
Anlaşmaya varılması için her iki tarafın da istekli olması gerektiğini ancak mevcut durumunda bunun söz konusu olmadığını aktaran Temim, "Lübnan'da yaşananlar bu karmaşayı daha da arttırdı ve gördük ki bu savaş tüm bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor ve arabulucu olarak bizim için durumu daha da karmaşık hale getiriyor" diye konuştu.
Lübnan'daki çatışmaların sona ermesinin herkesin önceliği olduğunu kaydeden Temim, "Lübnan halkına, özellikle de yerlerinden edilen sivillere yönelik bu saldırganlığın durdurulması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

'UNIFIL'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz'

AB-KİK tarafından yayımlanan ortak bildiride, "BM misyonlarına yönelik saldırıların kınandığı, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik son saldırıya ilişkin ciddi endişe duyulduğu” ifadeleri yer aldı. Borrell ise “UNIFIL'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Borrell, toplantıya katılan tüm tarafların 'Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması ve iki devletli çözüm' hususlarında mutabık kaldığını ifade ederek, "İki devletli çözüm her iki taraf için de barış ve güvenliği sağlamanın tek yoludur. Masanın etrafındaki herkesin bu konuda hemfikir olduğunu söyleyebilirim. Buna karşı tek bir ses bile çıkmadı. Şimdi uygulamaya geçmeliyiz" diye konuştu.
Borrell, görev süresi sona ermeden Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Brüksel'de 'iki devletli çözümün uygulanabilmesini' görüşmek için Avrupalı ve Arap ortakların bir araya geleceğini duyurdu.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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