https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sivastaki-art-arda-depremlere-afad-genel-muduru-tatardan-ilk-yorum-malatyadaki-depremle-ilgisi-var-1089345957.html

Sivas'taki art arda depremlere AFAD Genel Müdürü Tatar'dan ilk yorum: Malatya'daki depremle ilgisi var mı?

Sivas'taki art arda depremlere AFAD Genel Müdürü Tatar'dan ilk yorum: Malatya'daki depremle ilgisi var mı?

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas'ta meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki 2 depremin, dün... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T15:15+0300

2024-10-17T15:15+0300

2024-10-17T15:17+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

sivas

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas'taki depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, bugün de Sivas'ta 2 deprem meydana geldiğini belirten Tatar, "Bu depremlerle dün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ilgisi yok. Bunların her ikisi de birbirinden farklı faylar üzerinde meydana gelen depremler" dedi."Bu tür faylar üzerinde olağan depremler"Sivas il merkezinden aktif fay geçmediğine dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:"Bununla birlikte güneyinden Orta Anadolu Fay Zonu'na ait Deliler Fayı geçiyor. Daha kuzeyinde ise bildiğiniz gibi İç Anadolu Fay Zonu'nun değişik aktif fay zonu segmentleri bulunuyor. Bugün meydana gelen depremler de Orta Anadolu Fay Zonu'nun en kuzeydoğusunda kalan segmenti üzerinde meydana geldi. Deliler diye adlandırdığımız aktif fay segmenti üzerinde meydana geldi. Bu bölgede bildiğiniz gibi daha önce de yine 4'ün üzerinde büyüklüklerde depremler oldu. Bu tür faylar üzerinde olağan depremler, vatandaşların herhangi bir panik yapmasına gerek yok. Bir yandan da afetlere hazırlanmak, bilinçli toplum oluşturmak adına muhakkak üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor."Tatar, Türkiye'de çok sayıda aktif fay bulunduğuna işaret ederek, "Belki de dünyada toprakları üzerinde en fazla aktif fay bulunduran ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bu fay segmentlerinin toplam uzunluğunu dikkate aldığımızda 14 bin 500 kilometrelik bir uzunluğa karşılık geliyor. Çok ciddi bir uzunluk. Dolayısıyla ülkemizin her yerinde buna benzer değişik büyüklükte deprem üretebilecek faylar var" diye konuştu.Sivas'ta daha önce Gürün ilçesinde Ayvalı Fayı üzerinde depremlerin meydana geldiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:"Ayvalı Fayı üzerinde son bir ayda 4'ün üzerinde oluşan deprem aktivitesi var. Bu da yine belli büyüklüğe kadar deprem üretebiliyor. Aynı şekilde bugün meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler de Deliler Fayı bölümünde meydana gelen depremler. Bunlar bu tür fay zonları üzerinde oluşabilecek son derece olağan deprem aktiviteleri. Sivas açısından baktığımızda vatandaşımızın bunu bilmesinde fayda var. Sivas'ta il merkezinden bir aktif fay geçmemekle beraber etrafında belirli büyüklüğe kadar deprem üretebilecek faylar var. Yapılması gereken şey özellikle bu bilinçle hareket ederek afet farkındalığının oluşturulması, vatandaşlarımızın afete hazırlıkla ilgili çalışmalarını bireysel olarak yerine getirmesi. Kentsel dönüşüm önemli. Sivas, yapısal açıdan baktığımızda aslında çok yerle kıyaslandığında iyi diyebileceğimiz bir şehir ama halen orada da dönüşmesi gereken yerler var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/afad-duyurdu-sivasta-deprem-1089333049.html

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