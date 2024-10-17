https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/afad-duyurdu-sivasta-deprem-1089333049.html
Sivas'ta peş peşe depremler: Önce 4.7 ardından 4.1 ile sallandı
Sivas'ta peş peşe depremler: Önce 4.7 ardından 4.1 ile sallandı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta önce 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arada 10 dakika geçmesinin ardından da kent 4.1 ile sallandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:39+0300
2024-10-17T11:39+0300
2024-10-17T12:24+0300
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas önce 4.7, on dakika sonra ise 4.1 ile sallandı.Dün, Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Sivas sarsıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu.10 dakika arayla ikinci deprem4.7'lik depremden 10 dakika geçmesinin ardından kent bir kez daha sarsıldı ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.İçişleri Bakanı açıklama yaptıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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Sivas'ta peş peşe depremler: Önce 4.7 ardından 4.1 ile sallandı
11:39 17.10.2024 (güncellendi: 12:24 17.10.2024)
Sivas'ta önce 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arada 10 dakika geçmesinin ardından da kent 4.1 ile sallandı.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas önce 4.7, on dakika sonra ise 4.1 ile sallandı.
Dün, Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Sivas sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu.
10 dakika arayla ikinci deprem
4.7'lik depremden 10 dakika geçmesinin ardından kent bir kez daha sarsıldı ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanı açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.
Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.