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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/prof-dr-orhan-sen-kis-sartlari-yasanacak-diyerek-uyardi-kar-yagisi-beklenen-iller-icin-saat-verildi-1089334079.html
Prof. Dr. Orhan Şen 'kış şartları yaşanacak' diyerek uyardı: Kar yağışı beklenen iller için saat verildi
Prof. Dr. Orhan Şen 'kış şartları yaşanacak' diyerek uyardı: Kar yağışı beklenen iller için saat verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin haritasını güncelleyerek 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcakları bugünden itibaren 12 derece birden... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:49+0300
2024-10-17T11:52+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
soğuk hava
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Hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçti. Soğuk havanın, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen tahmine göre, hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüşe geçti. Meteoroloji, Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için sarı kodlu uyarıda bulundu. Soğuk havanın önümüzdeki 3 gün daha etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarından ise mevsimin ilk kar yağışı için tahminler geldi. Soğuk hava dalgası geldi: Kar hangi illerde yağacak?Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Kartalkaya'ya kar yağması bekleniyor. Rakımı bin 300'ün üzerinde olan köylere de kar yağacak Karadeniz'de. Uludağ'da da kısa süre kar yağabilir. Erzurum-Kars tarafında ve Doğu Anadolu genelinde sağanaklar var. Cuma ve Cumaretesi kara çevirecek. Ankara ve İç Anadolu da soğuyacak. Hissedilen sıcaklık 13-14 derece en fazla" diye konuştu.Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için saat verdiMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini söyleyerek kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Şen, "Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak ülke genelinde ortalamanın altına düşecek. Bugün ve hafta sonu kuzey iç ve doğu bölgeleri kış şartlarını yaşayacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/prof-dr-orhan-sen-kisliklari-giyecegiz-diyerek-tarih-verdi-kar-yagisi-geliyor-1089196913.html
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Prof. Dr. Orhan Şen 'kış şartları yaşanacak' diyerek uyardı: Kar yağışı beklenen iller için saat verildi

11:49 17.10.2024 (güncellendi: 11:52 17.10.2024)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin haritasını güncelleyerek 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcakları bugünden itibaren 12 derece birden azalarak mevsim normalleri altına düştü. Soğuk hava dalgası yüksek kesimlere kar yağışı getirecek. Meteoroloji uzmanları Prof. Dr. Orhan Şen ve Dilek Çalışkan, kar yağacak illeri sıraladı.
Hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçti. Soğuk havanın, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen tahmine göre, hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüşe geçti. Meteoroloji, Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için sarı kodlu uyarıda bulundu. Soğuk havanın önümüzdeki 3 gün daha etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarından ise mevsimin ilk kar yağışı için tahminler geldi.

Soğuk hava dalgası geldi: Kar hangi illerde yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Kartalkaya'ya kar yağması bekleniyor. Rakımı bin 300'ün üzerinde olan köylere de kar yağacak Karadeniz'de. Uludağ'da da kısa süre kar yağabilir. Erzurum-Kars tarafında ve Doğu Anadolu genelinde sağanaklar var. Cuma ve Cumaretesi kara çevirecek. Ankara ve İç Anadolu da soğuyacak. Hissedilen sıcaklık 13-14 derece en fazla" diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için saat verdi

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini söyleyerek kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Şen, "Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak ülke genelinde ortalamanın altına düşecek. Bugün ve hafta sonu kuzey iç ve doğu bölgeleri kış şartlarını yaşayacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Bu gece Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlar" ifadelerini kullandı.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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Prof. Dr. Orhan Şen 'kışlıkları giyeceğiz' diyerek tarih verdi: Kar yağışı geliyor
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