https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/prof-dr-orhan-sen-kisliklari-giyecegiz-diyerek-tarih-verdi-kar-yagisi-geliyor-1089196913.html

Prof. Dr. Orhan Şen 'kışlıkları giyeceğiz' diyerek tarih verdi: Kar yağışı geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen 'kışlıkları giyeceğiz' diyerek tarih verdi: Kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Hava sıcakları mevsim normalleri civarında seyrederken perşembe gününden itibaren soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:48+0300

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Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları perşembeden itibaren düşüşe geçecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek hem yağmur hem de kar yağışı uyarısında bulundu. Şen, çarşamba günü Marmara'ya yağmur geleceğini ifade etti. Perşembeden itibaren iç ve Kuzey bölgelerde hava sıcakları 3-4 derece azalacak. Kar yağışı geliyorŞen'in hava tahminine göre, kar yağışı Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Anadolu'nun yüksek kesimlerinde görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medya hesabından açıkladığı hava tahmini şu şekilde:Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yağmurun dışında yurtta yağış yok. Marmara'ya çarşamba günü yağmur geliyor. Perşembeden itibaren İç ve Kuzey bölgelerde sıcaklık 3-4 derece düşecek. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde Kar yağışı görülecek. Havaların soğuyacağı tarihi verdiOrtalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar perşembe gününden itibaren Güney Ege, Akdeniz Kıyısı ve GDA dışında hava soğuyacak. Sobalar yanacak kışlıkları giyeceğiz. Batı'da kar yok ama soğuk var. Kar Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Anadolu'da yükseklerde görülecek.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul bugün 21 derece yağış çarşamba günü geliyor Perşembeden itibaren 15 dereceye düşer. Ankara bugün 21, perşembe 15 derece, İzmir bugün 28, perşembe 24 derece. Antalya hafta boyu 27-28 derece.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/prof-dr-orhan-sen-istanbula-yagis-icin-tarih-verdi-kuvvetli-geliyor-sicakliklar-dusecek-1089005011.html

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