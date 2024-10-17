https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ozel-kreste-21-aylik-bebege-siddet-ogretmen-tutuklandi-1089331126.html
Özel kreşte 21 aylık bebeğe şiddet: Öğretmen tutuklandı
Özel kreşte 21 aylık bebeğe şiddet: Öğretmen tutuklandı
Sputnik Türkiye
Özel bir kreşte öğretmenin, uyuyan 21 aylık bebeğe tokat atması güvenlik kameralarına yansırken, öğretmen tutuklandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:13+0300
2024-10-17T11:13+0300
2024-10-17T11:13+0300
türkiye
gaziantep
kreş
çocuğa şiddet
dayak
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089330339_0:202:878:696_1920x0_80_0_0_9fad2f739724a5a68c9cb5d930b08069.jpg
Gaziantep'te özel bir kreşte görevli meydana gelen olayda, iddiaya göre, kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık bebeğe uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen bebeğin ailesini aradı ve bebeğin yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti. Aile darp raporu aldı, öğretmen tutuklandıBunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ortaya çıktı. Kreş yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/antalyada-cocuklara-siddet-uygulayan-kres-muduru-tutuklandi-1083974748.html
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089330339_0:120:878:779_1920x0_80_0_0_3004c812cfd426bef93db2ab3fd40389.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep, kreş, çocuğa şiddet, dayak, tutuklama
gaziantep, kreş, çocuğa şiddet, dayak, tutuklama
Özel kreşte 21 aylık bebeğe şiddet: Öğretmen tutuklandı
Özel bir kreşte öğretmenin, uyuyan 21 aylık bebeğe tokat atması güvenlik kameralarına yansırken, öğretmen tutuklandı.
Gaziantep'te özel bir kreşte görevli meydana gelen olayda, iddiaya göre, kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık bebeğe uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen bebeğin ailesini aradı ve bebeğin yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti.
Aile darp raporu aldı, öğretmen tutuklandı
Bunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ortaya çıktı. Kreş yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.