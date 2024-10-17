https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ozel-kreste-21-aylik-bebege-siddet-ogretmen-tutuklandi-1089331126.html

Özel kreşte 21 aylık bebeğe şiddet: Öğretmen tutuklandı

Özel kreşte 21 aylık bebeğe şiddet: Öğretmen tutuklandı

Sputnik Türkiye

Özel bir kreşte öğretmenin, uyuyan 21 aylık bebeğe tokat atması güvenlik kameralarına yansırken, öğretmen tutuklandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

gaziantep

kreş

çocuğa şiddet

dayak

tutuklama

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Gaziantep'te özel bir kreşte görevli meydana gelen olayda, iddiaya göre, kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık bebeğe uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen bebeğin ailesini aradı ve bebeğin yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti. Aile darp raporu aldı, öğretmen tutuklandıBunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ortaya çıktı. Kreş yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/antalyada-cocuklara-siddet-uygulayan-kres-muduru-tutuklandi-1083974748.html

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gaziantep, kreş, çocuğa şiddet, dayak, tutuklama