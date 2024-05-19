https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/antalyada-cocuklara-siddet-uygulayan-kres-muduru-tutuklandi-1083974748.html

Antalya'da çocuklara şiddet uygulayan kreş müdürü tutuklandı

Antalya'da çocuklara şiddet uygulayan kreş müdürü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen müdür tutuklandı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T13:39+0300

2024-05-19T13:39+0300

2024-05-19T13:40+0300

türkiye

kreş

müdür

şiddet

çocuğa şiddet

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Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. tarafından darp edildiği iddiasıyla Jandarma’ya başvurarak şikayetçi oldu. İ.A.’nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi. Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kreş müdürü Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.

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kreş, müdür, şiddet, çocuğa şiddet