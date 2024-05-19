https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/antalyada-cocuklara-siddet-uygulayan-kres-muduru-tutuklandi-1083974748.html
Antalya'da çocuklara şiddet uygulayan kreş müdürü tutuklandı
Antalya'da çocuklara şiddet uygulayan kreş müdürü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen müdür tutuklandı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T13:39+0300
2024-05-19T13:39+0300
2024-05-19T13:40+0300
türkiye
kreş
müdür
şiddet
çocuğa şiddet
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Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. tarafından darp edildiği iddiasıyla Jandarma’ya başvurarak şikayetçi oldu. İ.A.’nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi. Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kreş müdürü Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erbaadaki-patlamayla-ilgili-yakalanan-2-zanli-tokata-getirildi-1083973830.html
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kreş, müdür, şiddet, çocuğa şiddet
kreş, müdür, şiddet, çocuğa şiddet
Antalya'da çocuklara şiddet uygulayan kreş müdürü tutuklandı
13:39 19.05.2024 (güncellendi: 13:40 19.05.2024)
Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen müdür tutuklandı.
Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. tarafından darp edildiği iddiasıyla Jandarma’ya başvurarak şikayetçi oldu.
İ.A.’nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi.
Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kreş müdürü Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.