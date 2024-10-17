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Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı
Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı
Sputnik Türkiye
Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tankerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı, Mercedes marka tanker ile karşı istikametten gelen 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan, Ford marka minibüs çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybettiÇarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ve tanker devrildi. Tankerdeki petrol maddesi ise alana döküldü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 17 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürürken, yaralıların isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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minibüs, tanker, çorum
minibüs, tanker, çorum

Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

10:54 17.10.2024
© İHA / İBRAHİM GÜNDUGAN-AW309763Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı
Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / İBRAHİM GÜNDUGAN-AW309763
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tankerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı, Mercedes marka tanker ile karşı istikametten gelen 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan, Ford marka minibüs çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ve tanker devrildi. Tankerdeki petrol maddesi ise alana döküldü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 17 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürürken, yaralıların isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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