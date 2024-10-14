https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bahcelievlerde-iett-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1089193359.html

Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'de, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde İETT otobüsü ağaca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T09:27+0300

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türkiye

iett

kaza

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İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.

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