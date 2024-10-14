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Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde İETT otobüsü ağaca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T09:27+0300
2024-10-14T09:27+0300
2024-10-14T09:43+0300
türkiye
iett
kaza
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İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.
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iett, kaza
Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
09:27 14.10.2024 (güncellendi: 09:43 14.10.2024)
Bahçelievler'de, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde İETT otobüsü ağaca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.