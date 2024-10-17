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Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T14:00+0300
2024-10-17T14:20+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son dakika ekim ayı faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47.50 olarak hesaplandı. TCMB, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkartmıştı. Merkez Bankası nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.'Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile arttı'Merkez Bankası'nın karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası'nın açıklamasının devamında şunlar yer aldı:
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Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

14:00 17.10.2024 (güncellendi: 14:20 17.10.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından geçen ay olduğu gibi politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararı çıktı. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin son dönemdeki veri akışı ile arttığına dikkat çekildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son dakika ekim ayı faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47.50 olarak hesaplandı.
TCMB, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkartmıştı. Merkez Bankası nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.

'Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile arttı'

Merkez Bankası'nın karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası'nın açıklamasının devamında şunlar yer aldı:
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
14 Ekim, 11:34
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