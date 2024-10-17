https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/merkez-bankasi-ekim-ayi-faiz-kararini-acikladi-1089340462.html

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T14:00+0300

2024-10-17T14:00+0300

2024-10-17T14:20+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son dakika ekim ayı faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47.50 olarak hesaplandı. TCMB, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkartmıştı. Merkez Bankası nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.'Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile arttı'Merkez Bankası'nın karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası'nın açıklamasının devamında şunlar yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/merkez-bankasinin-ekim-ayi-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-belli-oldu-1089200340.html

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