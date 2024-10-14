https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/merkez-bankasinin-ekim-ayi-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-belli-oldu-1089200340.html

Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı politika faizi kararı bekleniyor. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T11:34+0300

2024-10-14T11:34+0300

2024-10-14T11:34+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz oranı

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/merkez-bankasindan-dolar-faiz-enflasyon-tahmini-1089089969.html

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