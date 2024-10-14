https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/merkez-bankasinin-ekim-ayi-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-belli-oldu-1089200340.html
Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı politika faizi kararı bekleniyor. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T11:34+0300
2024-10-14T11:34+0300
2024-10-14T11:34+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
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Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı politika faizi kararı bekleniyor. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.