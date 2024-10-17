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Macaristan Başbakanı Orban, AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ve Almanya Başbakanı Scholz’a Avrupa Birliği adına Rusya ile Ukrayna konusunda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:53+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ikinci günü başlayan AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, birlik adına Ukrayna ihtilafının çözümü için Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunacağını ifade etti.Orban, “Bugün Almanya Şansölyesi’ne ve Fransa Cumhurbaşkanı'na, bu durumdan (Ukrayna’daki çatışma) bir çıkış yolu bulabilmemiz için tüm Avrupa Birliği adına Rusya ile mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama çağrısında bulunacağım” ifadelerini kullandı.
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Macaristan Başbakanı Orban: Fransa ve Almanya’yı AB adına Rusya ile müzakereye çağıracağım

13:53 17.10.2024 (güncellendi: 13:54 17.10.2024)
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Macaristan Başbakanı Orban, AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ve Almanya Başbakanı Scholz’a Avrupa Birliği adına Rusya ile Ukrayna konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ikinci günü başlayan AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, birlik adına Ukrayna ihtilafının çözümü için Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunacağını ifade etti.
Orban, “Bugün Almanya Şansölyesi’ne ve Fransa Cumhurbaşkanı'na, bu durumdan (Ukrayna’daki çatışma) bir çıkış yolu bulabilmemiz için tüm Avrupa Birliği adına Rusya ile mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama çağrısında bulunacağım” ifadelerini kullandı.
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