https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/macaristan-basbakani-orban-fransa-ve-almanyayi-ab-adina-rusya-ile-muzakereye-cagiracagim-1089342090.html
Macaristan Başbakanı Orban: Fransa ve Almanya’yı AB adına Rusya ile müzakereye çağıracağım
Macaristan Başbakanı Orban: Fransa ve Almanya’yı AB adına Rusya ile müzakereye çağıracağım
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ve Almanya Başbakanı Scholz’a Avrupa Birliği adına Rusya ile Ukrayna konusunda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:53+0300
2024-10-17T13:53+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ikinci günü başlayan AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, birlik adına Ukrayna ihtilafının çözümü için Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunacağını ifade etti.Orban, “Bugün Almanya Şansölyesi’ne ve Fransa Cumhurbaşkanı'na, bu durumdan (Ukrayna’daki çatışma) bir çıkış yolu bulabilmemiz için tüm Avrupa Birliği adına Rusya ile mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama çağrısında bulunacağım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/orban-yasadisi-gocmenleri-bruksele-gondermekle-tehdit-etti-1088739067.html
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macaristan, viktor orban, almanya, olaf scholz, fransa, emmanuel macron, rusya, müzakere, çağrı
Macaristan Başbakanı Orban: Fransa ve Almanya’yı AB adına Rusya ile müzakereye çağıracağım
13:53 17.10.2024 (güncellendi: 13:54 17.10.2024)
Macaristan Başbakanı Orban, AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ve Almanya Başbakanı Scholz’a Avrupa Birliği adına Rusya ile Ukrayna konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ikinci günü başlayan AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, birlik adına Ukrayna ihtilafının çözümü için Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulunacağını ifade etti.
Orban, “Bugün Almanya Şansölyesi’ne ve Fransa Cumhurbaşkanı'na, bu durumdan (Ukrayna’daki çatışma) bir çıkış yolu bulabilmemiz için tüm Avrupa Birliği adına Rusya ile mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama çağrısında bulunacağım” ifadelerini kullandı.