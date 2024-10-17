https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/lubnandan-tahliyeler-suruyor-169-turk-vatandasi-ucakla-turkiyeye-getirildi-1089348494.html

Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 169 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirildi

Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 169 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirildi

Sputnik Türkiye

Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Lübnan'dan ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşı charter uçuşu ile Beyrut'tan Türkiye'ye... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T16:19+0300

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İsrail'in Lübnan'ı bombalamasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Ayarlanan charter uçuşu ile bugün 169 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi.Önce Çukurova Havalimanı'na indiLübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen özel uçak önce Çukurova Havalimanı'na indi. Burada 110 yolcuyu indiren uçak daha sonra 59 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. Lübnan'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, “Takip ediyorsunuzdur televizyonlardan da biz de içerde bulunduk bu noktada. Devlet memuru olarak görev yapıyordum” ifadelerini kullandı. Lübnan'da yaşamanın zor olduğunu söyleyen bir yolcu ise "Lübnan'da yaşamak çok zor. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Başakşehir'de oturuyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/disisleri-bakanligi-kaynaklari-acikladi-turkiye-lubnandan-2-binden-fazla-yabancinin-tahliyesine-1089289159.html

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