https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kpss-sarti-ve-yassiniriyok-kamuya-13-bin-208-personel-alimi-basladi-hangi-bakanliga-nasil-basvuru-1089333804.html
KPSS şartı ve yaş sınırı yok, kamuya 13 bin 208 personel alımı başladı: Hangi bakanlığa nasıl başvuru yapılıyor?
KPSS şartı ve yaş sınırı yok, kamuya 13 bin 208 personel alımı başladı: Hangi bakanlığa nasıl başvuru yapılıyor?
Sputnik Türkiye
Hükümet, kamuya personel alımına başladı ve aralarında 7 bakanlığın bulunduğu 27 kuruma toplam 13 bin 208 personel alınacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:54+0300
2024-10-17T11:54+0300
2024-10-17T11:54+0300
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Çeşitli meslek gruplarından dönerci, veri uzmanı, sekreter ve garson gibi pozisyonlara personel ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kura ile 275 personel alınacak.Bazı pozisyonlar için KPSS şartı ve yaş sınırı aranmıyor, sadece emekli olmamak şartı bulunuyor. Pideci, garson ve can kurtaran gibi çeşitli pozisyonlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kura ile toplamda 275 kişi alınacak. Bu alımlarda, KPSS'ye girmeden başvuru yapmak mümkün.Hangi bakanlık kaç personel alacak?En çok alım Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'neEn fazla personel alımı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılacak. Bu kurum, 9 bin 690 uzman erbaş alımı ile en yüksek kontenjanı sunuyor. Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak ve farklı bakanlıklar için ayrı başvuru süreçleri izlenecek.Başvuru süreci nasıl olacak?Kamu personeli alımları için başvuru süreci İŞKUR üzerinden takip edilecek. Adaylar, başvuru şartlarına göre ilgili bakanlıkların kadrolarına başvurabilirler. Detaylı bilgiler ve başvuru koşulları İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden erişilebilir durumda.
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KPSS şartı ve yaş sınırı yok, kamuya 13 bin 208 personel alımı başladı: Hangi bakanlığa nasıl başvuru yapılıyor?
Hükümet, kamuya personel alımına başladı ve aralarında 7 bakanlığın bulunduğu 27 kuruma toplam 13 bin 208 personel alınacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları neler? Hangi bakanlık kaç kişi alacak? İşte detaylar...
Çeşitli meslek gruplarından dönerci, veri uzmanı, sekreter ve garson gibi pozisyonlara personel ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kura ile 275 personel alınacak.
Bazı pozisyonlar için KPSS şartı ve yaş sınırı aranmıyor, sadece emekli olmamak şartı bulunuyor. Pideci, garson ve can kurtaran gibi çeşitli pozisyonlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kura ile toplamda 275 kişi alınacak. Bu alımlarda, KPSS'ye girmeden başvuru yapmak mümkün.
Hangi bakanlık kaç personel alacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, çeşitli kurumlarına 2 bin 390 personel
alımı yapacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı
, engelli ve eski hükümlüler için 8 kişilik
kontenjan açtı.
Adalet Bakanlığı
, 400 icra müdür ve icra müdürü yardımcısı
alımı için kontenjan açtığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı
, 100 müfettiş yardımcısı
kadrosu için başvuruları kabul ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı 69
personel alacak.
İçişleri Bakanlığı
, 23
kişilik personel ihtiyacını karşılayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
, 15
kişilik kadro açtı.
En çok alım Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne
En fazla personel alımı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılacak. Bu kurum, 9 bin 690 uzman erbaş alımı ile en yüksek kontenjanı sunuyor. Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak ve farklı bakanlıklar için ayrı başvuru süreçleri izlenecek.
Başvuru süreci nasıl olacak?
Kamu personeli alımları için başvuru süreci İŞKUR üzerinden takip edilecek. Adaylar, başvuru şartlarına göre ilgili bakanlıkların kadrolarına başvurabilirler. Detaylı bilgiler ve başvuru koşulları İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden erişilebilir durumda.