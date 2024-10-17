İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rojin Kabaiş'in babasıyla röportaj yapan Rojda Altıntaş, Radyo Sputnik'e konuştu
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yapay zeka ve e-ticarette veri analizi
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, Amerikan askerlerini tekrar Afganistan'a taşıyacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolun asgari ücretli yıldızları: ‘Gelir adaletsizliği ve büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Çiftçinin enflasyona ezilmesi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Malatya depreminin arkası gelir mi?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:10
13 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:37
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italya-basbakani-meloni-arnavutluk-ile-yaptigi-gocmen-anlasmasini-bazi-ab-liderlerine-sundu-1089347150.html
İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu
İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile göçmen dosyasını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T16:02+0300
2024-10-17T16:03+0300
dünya
avrupa
italya
arnavutluk
göçmen
göçmen krizi
göçmen kaçakçılığı
göçmen anlaşması
giorgia meloni
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fa2bb388d20fe65d228636d1f3193a33.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin katıldığı resmi olmayan bir toplantıda, İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını ve iltica talebi olan düzensiz göçmenlerin buralarda tutulmasını sağlayan anlaşmayı anlattığı bildirildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazartesi günü ülke liderlerine gönderdiği mektupta göç meselesi üzerine 'yenilikçi çözümlerin' de dahil olduğu ana çalışma hatlarını açıkladığı bildirildi. Toplantıda düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na varmasıyla İtalya- Arnavutluk anlaşmasının detayları ve anlaşmanın insan kaçakçılığıyla mücadelede ne gibi roller oynadığı hakkında bilgiler verildiği duyuruldu. Sunulan bildiride şu sözlere yer verildi:Toplantıya; İtalya, Danimarka, Hollanda ile Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Güney Kıbrıs liderlerinin katıldığı kaydedildi.Arnavutluk'la göçmen anlaşmasında bazı göçmenler geri gönderildiBaşbakan Meloni, AB'deki bazı liderlere izledikleri göç politikasını ve Arnavutluk'la yaptıkları anlaşmaları anlattığı açıklamasında bulunduğu zaman ülkeye ilk gönderilen 16 kişilik göçmen grubundan 4 kişinin İtalya'ya geri gönderildiği bildirildi.Yerel medyada çıkan haberlere göre, İtalyan Donanması'na ait Libra gemisiyle dün sabah saatlerinde Shengjin Limanı'na getirilen 16 kişilik göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri gönderildikleri duyuruldu.İki ülke arasındaki anlaşma, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin aktarılmasını ve bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulmasını kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meloni-italya-israile-silah-ihracatina-en-sert-yaptirimlari-uyguluyor-1089270845.html
italya
arnavutluk
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_136:0:784:486_1920x0_80_0_0_8be9908bcc276cff2bcff36a14481a38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, italya, arnavutluk, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, göçmen anlaşması, giorgia meloni, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen
avrupa, italya, arnavutluk, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, göçmen anlaşması, giorgia meloni, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen

İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu

16:02 17.10.2024 (güncellendi: 16:03 17.10.2024)
© AAGiorgia Meloni, İtalya Başbakanı
Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
Abone ol
İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile göçmen dosyasını ve konu hakkında yenilikçi çözümler arayan bazı AB üye devletleri arasında bir toplantı gerçekleştiği duyuruldu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin katıldığı resmi olmayan bir toplantıda, İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını ve iltica talebi olan düzensiz göçmenlerin buralarda tutulmasını sağlayan anlaşmayı anlattığı bildirildi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazartesi günü ülke liderlerine gönderdiği mektupta göç meselesi üzerine 'yenilikçi çözümlerin' de dahil olduğu ana çalışma hatlarını açıkladığı bildirildi.
Toplantıda düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na varmasıyla İtalya- Arnavutluk anlaşmasının detayları ve anlaşmanın insan kaçakçılığıyla mücadelede ne gibi roller oynadığı hakkında bilgiler verildiği duyuruldu. Sunulan bildiride şu sözlere yer verildi:
Liderler arasındaki tartışma, yeni Göç ve İltica Paktı kurallarının uygulanması çerçevesinde güvenli üçüncü ülke kavramına, gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi hususunda Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile göç rotaları boyunca işbirliğine ve ‘geri dönüş merkezlerine’ odaklandı. Katılan liderler, AB'nin göç politikasını güçlendirmek ve daha etkili hale getirmek amacıyla, yaklaşan Avrupa Konseyi toplantıları öncesinde de yakın bir işlevsel işbirliğini sürdürme konusunda anlaştılar.
Toplantıya; İtalya, Danimarka, Hollanda ile Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Güney Kıbrıs liderlerinin katıldığı kaydedildi.

Arnavutluk'la göçmen anlaşmasında bazı göçmenler geri gönderildi

Başbakan Meloni, AB'deki bazı liderlere izledikleri göç politikasını ve Arnavutluk'la yaptıkları anlaşmaları anlattığı açıklamasında bulunduğu zaman ülkeye ilk gönderilen 16 kişilik göçmen grubundan 4 kişinin İtalya'ya geri gönderildiği bildirildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, İtalyan Donanması'na ait Libra gemisiyle dün sabah saatlerinde Shengjin Limanı'na getirilen 16 kişilik göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri gönderildikleri duyuruldu.
İki ülke arasındaki anlaşma, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin aktarılmasını ve bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulmasını kapsıyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
DÜNYA
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
Dün, 01:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала