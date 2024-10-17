https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italya-basbakani-meloni-arnavutluk-ile-yaptigi-gocmen-anlasmasini-bazi-ab-liderlerine-sundu-1089347150.html

İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu

İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile göçmen dosyasını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T16:02+0300

2024-10-17T16:02+0300

2024-10-17T16:03+0300

dünya

avrupa

italya

arnavutluk

göçmen

göçmen krizi

göçmen kaçakçılığı

göçmen anlaşması

giorgia meloni

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fa2bb388d20fe65d228636d1f3193a33.jpg

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin katıldığı resmi olmayan bir toplantıda, İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını ve iltica talebi olan düzensiz göçmenlerin buralarda tutulmasını sağlayan anlaşmayı anlattığı bildirildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazartesi günü ülke liderlerine gönderdiği mektupta göç meselesi üzerine 'yenilikçi çözümlerin' de dahil olduğu ana çalışma hatlarını açıkladığı bildirildi. Toplantıda düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na varmasıyla İtalya- Arnavutluk anlaşmasının detayları ve anlaşmanın insan kaçakçılığıyla mücadelede ne gibi roller oynadığı hakkında bilgiler verildiği duyuruldu. Sunulan bildiride şu sözlere yer verildi:Toplantıya; İtalya, Danimarka, Hollanda ile Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Güney Kıbrıs liderlerinin katıldığı kaydedildi.Arnavutluk'la göçmen anlaşmasında bazı göçmenler geri gönderildiBaşbakan Meloni, AB'deki bazı liderlere izledikleri göç politikasını ve Arnavutluk'la yaptıkları anlaşmaları anlattığı açıklamasında bulunduğu zaman ülkeye ilk gönderilen 16 kişilik göçmen grubundan 4 kişinin İtalya'ya geri gönderildiği bildirildi.Yerel medyada çıkan haberlere göre, İtalyan Donanması'na ait Libra gemisiyle dün sabah saatlerinde Shengjin Limanı'na getirilen 16 kişilik göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri gönderildikleri duyuruldu.İki ülke arasındaki anlaşma, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin aktarılmasını ve bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulmasını kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meloni-italya-israile-silah-ihracatina-en-sert-yaptirimlari-uyguluyor-1089270845.html

italya

arnavutluk

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, italya, arnavutluk, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, göçmen anlaşması, giorgia meloni, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen