https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italya-basbakani-meloni-arnavutluk-ile-yaptigi-gocmen-anlasmasini-bazi-ab-liderlerine-sundu-1089347150.html
İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu
İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile göçmen dosyasını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T16:02+0300
2024-10-17T16:02+0300
2024-10-17T16:03+0300
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göçmen kaçakçılığı
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin katıldığı resmi olmayan bir toplantıda, İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını ve iltica talebi olan düzensiz göçmenlerin buralarda tutulmasını sağlayan anlaşmayı anlattığı bildirildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazartesi günü ülke liderlerine gönderdiği mektupta göç meselesi üzerine 'yenilikçi çözümlerin' de dahil olduğu ana çalışma hatlarını açıkladığı bildirildi. Toplantıda düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na varmasıyla İtalya- Arnavutluk anlaşmasının detayları ve anlaşmanın insan kaçakçılığıyla mücadelede ne gibi roller oynadığı hakkında bilgiler verildiği duyuruldu. Sunulan bildiride şu sözlere yer verildi:Toplantıya; İtalya, Danimarka, Hollanda ile Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Güney Kıbrıs liderlerinin katıldığı kaydedildi.Arnavutluk'la göçmen anlaşmasında bazı göçmenler geri gönderildiBaşbakan Meloni, AB'deki bazı liderlere izledikleri göç politikasını ve Arnavutluk'la yaptıkları anlaşmaları anlattığı açıklamasında bulunduğu zaman ülkeye ilk gönderilen 16 kişilik göçmen grubundan 4 kişinin İtalya'ya geri gönderildiği bildirildi.Yerel medyada çıkan haberlere göre, İtalyan Donanması'na ait Libra gemisiyle dün sabah saatlerinde Shengjin Limanı'na getirilen 16 kişilik göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri gönderildikleri duyuruldu.İki ülke arasındaki anlaşma, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin aktarılmasını ve bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulmasını kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meloni-italya-israile-silah-ihracatina-en-sert-yaptirimlari-uyguluyor-1089270845.html
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avrupa, italya, arnavutluk, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, göçmen anlaşması, giorgia meloni, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen
avrupa, italya, arnavutluk, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, göçmen anlaşması, giorgia meloni, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen
İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ile yaptığı 'göçmen anlaşmasını' AB liderlerine sundu
16:02 17.10.2024 (güncellendi: 16:03 17.10.2024)
İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile göçmen dosyasını ve konu hakkında yenilikçi çözümler arayan bazı AB üye devletleri arasında bir toplantı gerçekleştiği duyuruldu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin katıldığı resmi olmayan bir toplantıda, İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını ve iltica talebi olan düzensiz göçmenlerin buralarda tutulmasını sağlayan anlaşmayı anlattığı bildirildi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazartesi günü ülke liderlerine gönderdiği mektupta göç meselesi üzerine 'yenilikçi çözümlerin' de dahil olduğu ana çalışma hatlarını açıkladığı bildirildi.
Toplantıda düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na varmasıyla İtalya- Arnavutluk anlaşmasının detayları ve anlaşmanın insan kaçakçılığıyla mücadelede ne gibi roller oynadığı hakkında bilgiler verildiği duyuruldu. Sunulan bildiride şu sözlere yer verildi:
Liderler arasındaki tartışma, yeni Göç ve İltica Paktı kurallarının uygulanması çerçevesinde güvenli üçüncü ülke kavramına, gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi hususunda Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile göç rotaları boyunca işbirliğine ve ‘geri dönüş merkezlerine’ odaklandı. Katılan liderler, AB'nin göç politikasını güçlendirmek ve daha etkili hale getirmek amacıyla, yaklaşan Avrupa Konseyi toplantıları öncesinde de yakın bir işlevsel işbirliğini sürdürme konusunda anlaştılar.
Toplantıya; İtalya, Danimarka, Hollanda ile Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Güney Kıbrıs liderlerinin katıldığı kaydedildi.
Arnavutluk'la göçmen anlaşmasında bazı göçmenler geri gönderildi
Başbakan Meloni, AB'deki bazı liderlere izledikleri göç politikasını ve Arnavutluk'la yaptıkları anlaşmaları anlattığı açıklamasında bulunduğu zaman ülkeye ilk gönderilen 16 kişilik göçmen grubundan 4 kişinin İtalya'ya geri gönderildiği bildirildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, İtalyan Donanması'na ait Libra gemisiyle dün sabah saatlerinde Shengjin Limanı'na getirilen 16 kişilik göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri gönderildikleri duyuruldu.
İki ülke arasındaki anlaşma, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin aktarılmasını ve bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulmasını kapsıyor.