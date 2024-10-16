https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meloni-italya-israile-silah-ihracatina-en-sert-yaptirimlari-uyguluyor-1089270845.html

Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor

Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın İsrail'e silah ihracatı konusunda müttefikleri arasında en sert kısıtlamaları getiren ülke olduğunu söyledi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T01:38+0300

2024-10-16T01:38+0300

2024-10-16T01:37+0300

dünya

giorgia meloni

italya

senato

israil

yaptırım

silah ihracatı

almanya

fransa

birleşik krallık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072113452_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_343df2c47c26067292a80d44eb863710.jpg

17-18 Ekim'de yapılacak AB zirvesi öncesinde İtalyan Senatosu'nda konuşan Meloni, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun başlamasının ardından hükümet, İsrail'e askeri malzemelerin ihracatına ilişkin tüm yeni lisansların verilmesini derhal askıya aldı. Böylece 7 Ekim'den sonra imzalanan hiç bir sözleşme yerine getirilmedi. 7 Ekim'den önce verilen tüm ihracat lisansları tek tek incelendi” dedi.İtalya’nın İsrail'e silah ihracatı konusunda müttefikleri arasında en sert kısıtlamaları getiren ülke olduğunu vurgulayan Meloni, “İtalya'nın tüm yeni ihracat lisanslarını tamamen askıya aldığı tutumu, ortakları olan Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı yaptırımlardan çok daha katı, çok daha kısıtlayıcı. Yeni lisansları duruma göre değerlendirmeye devam ediyorlar” diye konuştu.Meloni, yeni lisansların verilmesini tamamen durduran İtalya'nın bu askeri malzemenin mevcut kriz koşullarında kullanılabileceği riskine karşı eski izinleri gözden geçirerek önlemler aldığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-basbakani-netanyahu-lubnanda-ateskes-icin-sart-kostu-1089266191.html

italya

israil

almanya

fransa

birleşik krallık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, italya, senato, israil, yaptırım, silah ihracatı, almanya, fransa, birleşik krallık, lisans