https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meloni-italya-israile-silah-ihracatina-en-sert-yaptirimlari-uyguluyor-1089270845.html
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın İsrail'e silah ihracatı konusunda müttefikleri arasında en sert kısıtlamaları getiren ülke olduğunu söyledi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T01:38+0300
2024-10-16T01:38+0300
2024-10-16T01:37+0300
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17-18 Ekim'de yapılacak AB zirvesi öncesinde İtalyan Senatosu'nda konuşan Meloni, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun başlamasının ardından hükümet, İsrail'e askeri malzemelerin ihracatına ilişkin tüm yeni lisansların verilmesini derhal askıya aldı. Böylece 7 Ekim'den sonra imzalanan hiç bir sözleşme yerine getirilmedi. 7 Ekim'den önce verilen tüm ihracat lisansları tek tek incelendi” dedi.İtalya’nın İsrail'e silah ihracatı konusunda müttefikleri arasında en sert kısıtlamaları getiren ülke olduğunu vurgulayan Meloni, “İtalya'nın tüm yeni ihracat lisanslarını tamamen askıya aldığı tutumu, ortakları olan Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı yaptırımlardan çok daha katı, çok daha kısıtlayıcı. Yeni lisansları duruma göre değerlendirmeye devam ediyorlar” diye konuştu.Meloni, yeni lisansların verilmesini tamamen durduran İtalya'nın bu askeri malzemenin mevcut kriz koşullarında kullanılabileceği riskine karşı eski izinleri gözden geçirerek önlemler aldığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-basbakani-netanyahu-lubnanda-ateskes-icin-sart-kostu-1089266191.html
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giorgia meloni, italya, senato, israil, yaptırım, silah ihracatı, almanya, fransa, birleşik krallık, lisans
giorgia meloni, italya, senato, israil, yaptırım, silah ihracatı, almanya, fransa, birleşik krallık, lisans
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın İsrail'e silah ihracatı konusunda müttefikleri arasında en sert kısıtlamaları getiren ülke olduğunu söyledi.
17-18 Ekim'de yapılacak AB zirvesi öncesinde İtalyan Senatosu'nda konuşan Meloni, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun başlamasının ardından hükümet, İsrail'e askeri malzemelerin ihracatına ilişkin tüm yeni lisansların verilmesini derhal askıya aldı. Böylece 7 Ekim'den sonra imzalanan hiç bir sözleşme yerine getirilmedi. 7 Ekim'den önce verilen tüm ihracat lisansları tek tek incelendi” dedi.
İtalya’nın İsrail'e silah ihracatı konusunda müttefikleri arasında en sert kısıtlamaları getiren ülke olduğunu vurgulayan Meloni, “İtalya'nın tüm yeni ihracat lisanslarını tamamen askıya aldığı tutumu, ortakları olan Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı yaptırımlardan çok daha katı, çok daha kısıtlayıcı. Yeni lisansları duruma göre değerlendirmeye devam ediyorlar” diye konuştu.
Meloni, yeni lisansların verilmesini tamamen durduran İtalya'nın bu askeri malzemenin mevcut kriz koşullarında kullanılabileceği riskine karşı eski izinleri gözden geçirerek önlemler aldığını da sözlerine ekledi.