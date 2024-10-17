https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israile-fuze-saldirisi-hizbullah-israil-tankinin-vuruldugunu-acikladi-1089320761.html
İsrail’e füze saldırısı: Hizbullah, İsrail tankının vurulduğunu açıkladı
İsrail’e füze saldırısı: Hizbullah, İsrail tankının vurulduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T03:50+0300
2024-10-17T03:50+0300
2024-10-17T04:02+0300
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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah ayrıca Lübnan’ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail’den Hizbullah’ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-ordusuna-ait-tank-unifile-ait-gozetleme-kulesini-vurdu-1089315454.html
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israil, lübnan, hizbullah, tank, füze, füze saldırısı
israil, lübnan, hizbullah, tank, füze, füze saldırısı
İsrail’e füze saldırısı: Hizbullah, İsrail tankının vurulduğunu açıkladı
03:50 17.10.2024 (güncellendi: 04:02 17.10.2024)
Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu açıkladı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Hizbullah ayrıca Lübnan’ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu.
Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail’den Hizbullah’ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.