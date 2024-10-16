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İsrail ordusuna ait tank UNIFIL’e ait gözetleme kulesini vurdu
İsrail ordusuna ait tank UNIFIL’e ait gözetleme kulesini vurdu
Sputnik Türkiye
UNIFIL, İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL’e ait gözetleme kulesine ateş açtığını bildirerek, "Bir kez daha UNIFIL mevzilerine doğrudan ve kasıtlı olarak... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL'e ait gözetleme kulesini vurduğu bilgisi verildi.Açıklamada, “Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi. İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü” denildi.UNIFIL mevzilerine bir kez daha doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldığı aktarılan açıklamada, “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Saldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.
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İsrail ordusuna ait tank UNIFIL’e ait gözetleme kulesini vurdu

21:34 16.10.2024
© AAUNIFIL
UNIFIL - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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UNIFIL, İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL’e ait gözetleme kulesine ateş açtığını bildirerek, "Bir kez daha UNIFIL mevzilerine doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldı" açıklamasını yaptı.
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL'e ait gözetleme kulesini vurduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, “Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi. İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü” denildi.
UNIFIL mevzilerine bir kez daha doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldığı aktarılan açıklamada, “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.
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