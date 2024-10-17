https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ingiltereden-petrol-ve-lng-tasiyan-22-rus-tankerine-yaptirim-1089346644.html

İngiltere’den petrol ve LNG taşıyan 22 Rus tankerine yaptırım

İngiltere’den petrol ve LNG taşıyan 22 Rus tankerine yaptırım

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya ait 18 petrol ve dört sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yaptırım uygulandığını bildirdi. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T15:33+0300

2024-10-17T15:33+0300

2024-10-17T15:48+0300

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ingiltere dışişleri bakanlığı

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yaptırım

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İngiltere, Rus karşıtı yaptırımları bir kez daha genişletti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın hükümetin web sitedinde yayınlanan açıklamasına göre, Rusya’ya ait 18 petrol ve dört sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yaptırım uygulandı.Açıklamada, “18 Rus petrol tankerine ve dört sıvılaştırılmış doğalgaz taşıma tankerine yeni yaptırımlar uygulandı” ifadelerine yer verildi.Bunun Rus tankerlerine yönelik en büyük yaptırım paketi olduğuna dikkat çeken bakanlık, tankerlere uygulanan kısıtlama paketinin yanı sıra Rus gaz şirketi Rusgazdobıça’ya da yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.Rus yetkililer birçok kez Batı ülkelerinin ve müttefiklerinin tek taraflı Rus karşıtı yaptırımların kabul edilemez ve yasa dışı olduğunu, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmalarının atlanarak uygulamaya konulduığunu açıklamıştı.Rusya aynı zamanda Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artmaya devam eden yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini de defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de Rus karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler defalarca dile getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusya-basbakani-misustin-bati-tek-tarafli-yaptirimlarla-uluslararasi-hukukun-altini-oyuyor-1088198930.html

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