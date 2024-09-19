https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusya-basbakani-misustin-bati-tek-tarafli-yaptirimlarla-uluslararasi-hukukun-altini-oyuyor-1088198930.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, tek taraflı yaptırımlarla uluslararası hukukun altını oyuyor

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, tek taraflı yaptırımlarla uluslararası hukukun altını oyuyor

Sputnik Türkiye

Kolektif Batı’nın, uluslararası hukukun altını oyan tek taraflı yaptırımları, uluslararası arenadaki eylemlerinde ana araç olarak kullandığını kaydeden... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T11:18+0300

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2024-09-19T11:19+0300

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, BRICS Hukuk Forumu katılımcılarına hitaben yazdığı mektupta, forumun BRICS hukuk camiasının temsilcileri arasında görüş alışverişi için yetkili bir platform olduğunu belirterek şunu dedi:Forumun ‘Adil dünyayı savunmak için hukuk’ olan konusunun güncel olduğunu söyleyen Başbakan, uluslararası ilişkilerin temellini güçlendirme görevinin de Rusya'nın 2024 BRICS dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunu dedi:BRICS içindeki ortak çabaların uluslararası hukuku savunmaya yönelik olması gerektiğini kaydeden Mişustin, forumdaki tartışmaların dostane ve yapıcı bir şekilde yapılacağına, ortak sorunların çözümüne katkıda bulunacağına ve umut verici fikir alışverişine olanak sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-pakistanin-brics-uyeligine-destek-1088198485.html

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rusya, mihail mişustin, brics, hukuk, batı, yaptırım, uluslararası ilişkiler