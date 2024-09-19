https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusya-basbakani-misustin-bati-tek-tarafli-yaptirimlarla-uluslararasi-hukukun-altini-oyuyor-1088198930.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, tek taraflı yaptırımlarla uluslararası hukukun altını oyuyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, tek taraflı yaptırımlarla uluslararası hukukun altını oyuyor
Sputnik Türkiye
Kolektif Batı’nın, uluslararası hukukun altını oyan tek taraflı yaptırımları, uluslararası arenadaki eylemlerinde ana araç olarak kullandığını kaydeden... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T11:18+0300
2024-09-19T11:18+0300
2024-09-19T11:19+0300
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mihail mişustin
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hukuk
batı
yaptırım
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, BRICS Hukuk Forumu katılımcılarına hitaben yazdığı mektupta, forumun BRICS hukuk camiasının temsilcileri arasında görüş alışverişi için yetkili bir platform olduğunu belirterek şunu dedi:Forumun ‘Adil dünyayı savunmak için hukuk’ olan konusunun güncel olduğunu söyleyen Başbakan, uluslararası ilişkilerin temellini güçlendirme görevinin de Rusya'nın 2024 BRICS dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunu dedi:BRICS içindeki ortak çabaların uluslararası hukuku savunmaya yönelik olması gerektiğini kaydeden Mişustin, forumdaki tartışmaların dostane ve yapıcı bir şekilde yapılacağına, ortak sorunların çözümüne katkıda bulunacağına ve umut verici fikir alışverişine olanak sağlayacağına olan inancını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-pakistanin-brics-uyeligine-destek-1088198485.html
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rusya, mihail mişustin, brics, hukuk, batı, yaptırım, uluslararası ilişkiler
rusya, mihail mişustin, brics, hukuk, batı, yaptırım, uluslararası ilişkiler
Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, tek taraflı yaptırımlarla uluslararası hukukun altını oyuyor
11:18 19.09.2024 (güncellendi: 11:19 19.09.2024)
Kolektif Batı’nın, uluslararası hukukun altını oyan tek taraflı yaptırımları, uluslararası arenadaki eylemlerinde ana araç olarak kullandığını kaydeden Mişustin, bu tür baskılara maruz kalan ülke sayısının giderek arttığını belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, BRICS Hukuk Forumu katılımcılarına hitaben yazdığı mektupta, forumun BRICS hukuk camiasının temsilcileri arasında görüş alışverişi için yetkili bir platform olduğunu belirterek şunu dedi:
Bu tür bir işbirliği, ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen küresel kurallar sisteminin sınava tabi tutulduğu günümüzde özellikle önemli. Kolektif Batı'nın, işbirliği ilkelerinin altını oyan, ülkelerin egemenliğini ve uluslararası hukuk normlarını ihlal eden tek taraflı yaptırımları, uluslararası arenadaki eylemlerinin ana aracı olarak kullandığını görüyoruz. Bu tür baskılara maruz kalan ülkelerin sayısı giderek artıyor.
Forumun ‘Adil dünyayı savunmak için hukuk’ olan konusunun güncel olduğunu söyleyen Başbakan, uluslararası ilişkilerin temellini güçlendirme görevinin de Rusya'nın 2024 BRICS dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunu dedi:
Rusya’nın yeni dış politika konsepti, sürdürülebilir ve gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya düzeninin sağlanmasına vurgu yapıyor. Yurtdışında, benzer görüşe sahip birçok ülke bu gayeyi paylaşıyor. Küresel Güney ülkeleri bağımsızlıklarını güçlendirme ve ulusal çıkarlarını savunma yolunda ilerliyor.
BRICS içindeki ortak çabaların uluslararası hukuku savunmaya yönelik olması gerektiğini kaydeden Mişustin, forumdaki tartışmaların dostane ve yapıcı bir şekilde yapılacağına, ortak sorunların çözümüne katkıda bulunacağına ve umut verici fikir alışverişine olanak sağlayacağına olan inancını dile getirdi.