https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/bakan-yerlikaya-cagri-yapti-gordugunuzu-duydugunuzu-narkotik-olaylari-teyit-etme-ihtiyaci-duymadan-1089349092.html

Bakan Yerlikaya çağrı yaptı: 'Gördüğünüzü, duyduğunuzu narkotik olayları teyit etme ihtiyacı duymadan bize iletin'

Bakan Yerlikaya çağrı yaptı: 'Gördüğünüzü, duyduğunuzu narkotik olayları teyit etme ihtiyacı duymadan bize iletin'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiği zamandan beri 166.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, 'Gördüğünüzü, duyduğunuzu narkotik... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T16:35+0300

2024-10-17T16:35+0300

2024-10-17T16:35+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

uyuşturucu ticareti

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Eskişehir'de temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma yetkililerinden brifing aldı. 'Kabine dönemimizde 166,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi'Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana yapılan operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: 'Gördüğünüzü, duyduğunuzu narkotik olayları teyit etme ihtiyacı duymadan bize iletin'Pilot il olarak İstanbul'da kullanımı başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nin (NARVAS) yapılan çalışmalara hız kattığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaş ihbarlarının da kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Vatandaşların narkotik olaylar hakkındaki aldıkları duyumları, teyit etme ihtiyacı duymadan yetkililere iletmesini isteyen Bakan Yerlikaya şunları söyledi: 'Siber dünyadaki suçlularla mücadeleyle ilgili gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz'Siber suçların önlenmesi amacıyla devlet olarak yaptıkları çalışmaların her geçen gün daha fazla arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:“Siberle ilgili, terörle iltisaklı, bilişim ödeme, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarıyla ilgili 32 tutuklu, bugüne kadar Eskişehir emniyetimizin ve jandarmamızın başardığı. Artık siber dünyadaki suçlularla mücadeleyle ilgili gücümüzü, hassasiyetimizi bir önceki günden çok daha yukarıya, bir önceki aydan çok daha yukarıya gitme noktasında bir dinamizm geliştiriyoruz. Çünkü artık organize olsun, bireysel olsun, olmasın sosyal medya mecralarında ve siber dünyada huzurumuzu, güvenliğimizi riske eden ne tehlike varsa siber başkanlıklarımız jandarmada, emniyette siber devriyelerimiz 7/24 ışığı sönmeden gayret gösteriyor. 81 ildeki emniyet jandarma müdürlüklerimizle koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Burada da bizim topyekun mücadele etmemiz gerekiyor. Devletimizin, milletimizin birlikteliği çok daha güçlü hale getirmemiz lazım. Çünkü görmüş olduğunuz müşahhas yaşamın, dünyanın bulutlarından çok daha büyük bir dünyadan bahsediyoruz. Siber dünyayı kast ederek söylüyorum. Burada başta çocuklarımızı, gençlerimizi, bütün ailelerimizi, aile kurumumuzu, bütün değerlerimizi korumakla ilgili bizim devlet ve millet el ele vererek gayret göstermemiz gerekiyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-yerlikaya-suc-odaklariyla-topyekun-mucadeleye-davet-etti-feda-edecek-tek-bir-cocugumuz-yok-1089247337.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu ticareti